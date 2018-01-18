Существование военных блоков становится бессмысленным в 21 веке - Нурсултан Назарбаев

Президент
Юлия Магер
Фото пресс-службы Президента РК
Успех или неудача процесса модернизации системы глобальной безопасности напрямую зависит от способности мирового сообщества преодолеть милитаристские анахронизмы. Об этом сказал Нурсултан Назарбаев в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном нераспространению оружия массового уничтожения и мерам доверия, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Надо оставить в прошлом деление стран на военные блоки, существование которых становится провоцирующим и бессмысленным в 21 веке. Нужно доверие между государствами, которое слабеет сейчас с каждым годом. Свое видение общемировых антивоенных мер я изложил в прошлом году в Манифесте "Мир. 21 век", в котором предлагаю содействие, способствующее построению мира без ядерного оружия к столетнему юбилею ООН. Если все мировое сообщество поддержит и мы будем едины, я думаю, такая цель достижима", – сказал Нурсултан Назарбаев.

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