Существуют предпосылки к укреплению тенге – Нацбанк РК

Ситуация на внутреннем валютном рынке является стабильной, курсообразование происходит на основе рыночных факторов спроса и предложения без участия Национального банка. Курс национальной валюты укрепился с начала года с 384,2 до 379,43 тенге за доллар США, передает Kazpravda.kz.
"Фундаментальные драйверы курсообразования складываются благоприятно. Так, с начала года цены на нефть выросли с $54 до $70 за баррель. На фоне роста цен на нефть, а также притока иностранных портфельных инвестиций с начала года наблюдается укрепление российского рубля. Смягчение риторики ФРС США в отношении процентной политики также способствует перенаправлению денежных потоков на развивающиеся рынки и спросу на казахстанские активы", – говорится в сообщении пресс-службы НБ РК.
Однако отмечается, что существующая неопределенность относительно разрешения торгового противостояния между США и КНР сохраняет давление на валюты всех развивающихся стран.
"Состояние платежного баланса улучшается. Согласно предварительной оценке текущий счет за 1 квартал 2019 года ожидается на уровне $834,8 миллиона. Профицит текущего счета в течение 2-х кварталов подряд создает предпосылки к укреплению тенге. На конец апреля общие международные резервы составили 86,4 миллиарда долларов США. Активы Национального фонда выросли с начала года с 58 до 59,3 миллиарда долларов США", – отметили в Нацбанке.
Золотовалютные резервы Национального банка на 1 мая 2019 года составили 27,1 млрд долларов США, увеличившись за апрель на 0,2%. Их объем составляет порядка 8 месяцев импорта товаров и услуг при необходимом минимуме в 3 месяца. Общие международные резервы, включая активы Национального фонда, выросли за апрель на 0,4%.
Объем валовых международных резервов Национального банка является достаточным для обеспечения макроэкономической стабильности в части обслуживания внешнего долга и импорта товаров и услуг. Снижение объема резервов с начала года является следствием обслуживания внешних обязательств, в том числе внешнего долга Правительства и квазигосударственного сектора, а также оттока средств с корреспондентских счетов банков второго уровня в связи с продолжающейся дедолларизацией вкладов.
"Национальный банк Казахстана рекомендует не поддаваться на провокационные наблюдения и прогнозы отдельных экспертов и не осуществлять рискованные спекулятивные операции. Национальный банк Казахстана продолжит на постоянной основе осуществлять мониторинг состояния валютного рынка и, в случае необходимости, предпримет необходимые меры по недопущению угрозы финансовой стабильности", – подчеркнули в финрегуляторе.
"Фундаментальные драйверы курсообразования складываются благоприятно. Так, с начала года цены на нефть выросли с $54 до $70 за баррель. На фоне роста цен на нефть, а также притока иностранных портфельных инвестиций с начала года наблюдается укрепление российского рубля. Смягчение риторики ФРС США в отношении процентной политики также способствует перенаправлению денежных потоков на развивающиеся рынки и спросу на казахстанские активы", – говорится в сообщении пресс-службы НБ РК.
Однако отмечается, что существующая неопределенность относительно разрешения торгового противостояния между США и КНР сохраняет давление на валюты всех развивающихся стран.
"Состояние платежного баланса улучшается. Согласно предварительной оценке текущий счет за 1 квартал 2019 года ожидается на уровне $834,8 миллиона. Профицит текущего счета в течение 2-х кварталов подряд создает предпосылки к укреплению тенге. На конец апреля общие международные резервы составили 86,4 миллиарда долларов США. Активы Национального фонда выросли с начала года с 58 до 59,3 миллиарда долларов США", – отметили в Нацбанке.
Золотовалютные резервы Национального банка на 1 мая 2019 года составили 27,1 млрд долларов США, увеличившись за апрель на 0,2%. Их объем составляет порядка 8 месяцев импорта товаров и услуг при необходимом минимуме в 3 месяца. Общие международные резервы, включая активы Национального фонда, выросли за апрель на 0,4%.
Объем валовых международных резервов Национального банка является достаточным для обеспечения макроэкономической стабильности в части обслуживания внешнего долга и импорта товаров и услуг. Снижение объема резервов с начала года является следствием обслуживания внешних обязательств, в том числе внешнего долга Правительства и квазигосударственного сектора, а также оттока средств с корреспондентских счетов банков второго уровня в связи с продолжающейся дедолларизацией вкладов.
"Национальный банк Казахстана рекомендует не поддаваться на провокационные наблюдения и прогнозы отдельных экспертов и не осуществлять рискованные спекулятивные операции. Национальный банк Казахстана продолжит на постоянной основе осуществлять мониторинг состояния валютного рынка и, в случае необходимости, предпримет необходимые меры по недопущению угрозы финансовой стабильности", – подчеркнули в финрегуляторе.