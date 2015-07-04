Суть реформ – в модернизации

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Лаура ТУСУПБЕКОВА
В ходе брифинга депутат высказал свое мнение относительно реализации предложенных Главой государства пяти институциональных реформ. К. Бурханов отметил, что народ Казахстана, оказав беспрецедентную поддержку своему Лидеру на прошедших выборах, полностью поддержал озвученную Нурсултаном­ Назарбаевым предвыборную платформу, в которой озвучены основные параметры пяти институциональных реформ, которые в дальнейшем вылились в 100 конкретных шагов.
Также депутат отметил необходимость внедрения ценностей «Мәңгілік Ел» в действующие учебные программы школьного образования. К. Бурханов подчерк­нул важность духовного развития нации, что отражено в одной из пяти предложенных реформ – «Нация единого будущего», которая охватывает духовно-нравственную составляющую. Этим же вопросам посвящены с 85-го по 90-й пункты 100 конкретных шагов по реализации предложенных реформ.
Система ценностей всеказах­станской идеи «Мәңгілік Ел», считает депутат, должна состояться как золотое ядро, объединяющее интересы, права и ответственность гражданина, общества и государства, то есть Республики Казахстан.
– Как заявил основатель нашего государства Нурсултан Назарбаев в инаугурационной речи 29 апреля текущего года, «...суть реформ – в модернизации нации». Исходя именно из этого, мы должны действовать. Модернизация нации начинается с модернизации системы ценностей в головах и сердцах наших граждан – совершенствовании миропонимания и основополагающих принципов бытия, – зая­вил депутат Мажилиса Камал Бурханов.

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