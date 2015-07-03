Свежий выпуск Суть Валентина ФИРОНОВА

Затем участники засыпали, звуки воспроизводились вновь. И в это время приборы фиксировали прилив положительных эмоций. После пробуждения выяснилось, что симпатия к изображенным на снимках у испытуемых усилилась.

Такое открытие экспериментаторы сочли новым шагом в воспитании толерантности и терпимости. Теперь человека, недостаточно любящего ближнего, можно учить благородству днем и ночью. Однако куда больше шансов, что практику «сонных» обучений раньше других начнут применять ушлые рекламщики или недобросовестные политтехнологи.

Вполне возможно, что путешественник, проснувшийся под конец авиарейса, внезапно почувствует, что очень хочет купить товар, рекламу которого увидел в магазине аэропорта. Заприметил картинку, запомнил сопровождавшую музыку, а в полете ее повторили. И клиент созрел. Прогресс, одним словом!

Или вот еще вариант. Всю ночь недалеко от твоего дома звучит негромкая, ненавязчивая музыка, а утром ты решишь, что кандидат в депутаты маслихата Д. – лучший выбор по сравнению с другими его конкурентами. И не факт, что ты вспомнишь, как вечером проходил мимо агитплаката, где тоже что-то звучало.

Впрочем, от научной идеи до ее внед­рения – дистанция весьма значительная. Остается надеяться, что законодатели успеют позаботиться о том, чтобы мы делали выбор лишь наяву. А любые формы сонного воздействия приравнивались к мошенничеству с применением гипноза.

Увы, с каждым годом нам все труднее становится понимать друг друга. Вроде бы и слова говорим понятные, но по большей части они какие-то пус­тые, ничего не объясняющие и ни к чему не обязывающие.

Речь наша наводнена пустоцветами, которые, похоже, нужны лишь для того, чтобы прикрыть бездействие, лень, непрофессионализм, а то и преступление. Лидеры по употреблению подобных лексических единиц, конечно, чиновники. Вот кто настоящие мас­тера, сказав все, не сказать ничего!

Однако чиновников по всем статьям опередили «мастера» рекламы. Внимая их пустозвонству, весьма трудно понять, в чем же на самом деле пре­имущество того или иного товара. «Невозможное возможно», «вы этого достойны», «все о тебе», «сила мечты», «управляй мечтой», «возьми от жизни все». Вы можете догадаться, о чем идет речь? Я тоже!

Да и сами мы не лучше. Вместо реального общения – сплошная словесная шелуха: «как твое ничего», «услышимся», «мне бы твои проблемы», «до созвона»... Большинство наших разговоров – это не диалог и не желание действительно услышать друг друга, а чистой воды пустословие. Все эти фразочки – погремушки, всего лишь словесная жвачка, о которой забываешь, едва выплюнув.

Как наполнить сказанное смыслом? Устроить, например, день тишины, чтобы мозги пришли в порядок. Тогда, может, и пустоту будет чем заполнить.