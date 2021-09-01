Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 1 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 98 человек.
На 1 сентября лечение от КВИ продолжают получать 110 420 человек (–103 553 + и 6 867 КВИ-), из них в стационарах находятся 23 744 пациента, на амбулаторном уровне – 86 676 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 704 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 493 пациента, на аппарате ИВЛ – 241 пациент.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
30 августа 2021 года зафиксировано 58 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 36 летальных исходов и 19 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 69790, летальных случаев - 4464, выздоровевших - 58459.
От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 98 человек.
На 1 сентября лечение от КВИ продолжают получать 110 420 человек (–103 553 + и 6 867 КВИ-), из них в стационарах находятся 23 744 пациента, на амбулаторном уровне – 86 676 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 704 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 493 пациента, на аппарате ИВЛ – 241 пациент.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
30 августа 2021 года зафиксировано 58 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 36 летальных исходов и 19 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 69790, летальных случаев - 4464, выздоровевших - 58459.