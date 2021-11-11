Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 11 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 29 человек.
На 11 ноября лечение от КВИ продолжают получать 37 594 человека (–32 411+ и 5 183 КВИ-), из них в стационарах находятся 6 879 пациентов, на амбулаторном уровне – 30 715 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 505 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 136 пациентов, на аппарате ИВЛ – 97 пациентов.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
9 ноября зафиксировано 176 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 212 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 80753, летальных случаев - 5080, выздоровевших - 70490.
Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 29 человек.
На 11 ноября лечение от КВИ продолжают получать 37 594 человека (–32 411+ и 5 183 КВИ-), из них в стационарах находятся 6 879 пациентов, на амбулаторном уровне – 30 715 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 505 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 136 пациентов, на аппарате ИВЛ – 97 пациентов.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
9 ноября зафиксировано 176 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 212 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 80753, летальных случаев - 5080, выздоровевших - 70490.