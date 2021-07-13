Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 13 июля
Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 13 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 35 человек.
Лечение от КВИ продолжают получать 43 835 человек (–42 433 КВИ+ и 1 402 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 027 пациентов, на амбулаторном уровне – 29 808 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 846 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 193 пациента, на аппарате ИВЛ – 106 пациентов.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
11.07.2021 г. зафиксировано 19 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 46 человек выздоровело. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57 919, летальных случаев - 1 038, выздоровевших - 53 019.