Коронавирус
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 13 июля
Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 13 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 35 человек.

Лечение от КВИ продолжают получать 43 835 человек (–42 433 КВИ+ и 1 402 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 027 пациентов, на амбулаторном уровне – 29 808 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 846 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 193 пациента, на аппарате ИВЛ – 106 пациентов.

Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

11.07.2021 г. зафиксировано 19 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 46 человек выздоровело. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57 919, летальных случаев - 1 038, выздоровевших - 53 019.

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