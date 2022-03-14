Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 14 марта

Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 14 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 2 человека.

На 14 марта лечение от КВИ продолжают получать 10 716 человек (–9 676+ и 1 040 КВИ-), из них в стационарах находятся 945 пациентов, на амбулаторном уровне – 9 771 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 89 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 26 пациентов, на аппарате ИВЛ – 18 пациентов.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 марта

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.