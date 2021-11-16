Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 16 ноября
Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 16 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 16 человек.
Лечение от КВИ продолжают получать 34 068 человек (29 146 КВИ+ и 4 922 КВИ-), из них в стационарах находятся 6 778 пациентов, на амбулаторном уровне – 27 290 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 505 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 128 пациентов, на аппарате ИВЛ – 88 пациентов.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
14.11.2021 г. зафиксирован 21 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 38 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 81 203, летальных случаев - 5 099, выздоровевших - 71 182.