Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 18 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 24 человека.
Лечение от КВИ продолжают получать 52 825 человек (46 275 КВИ+ и 6 550 КВИ-), из них в стационарах находятся 9 329 пациентов, на амбулаторном уровне – 43 496 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 628 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 177 пациентов, на аппарате ИВЛ – 104 пациента.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
16.10.2021 г. зафиксировано 35 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 78 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 77 995, летальных случаев - 4 962, выздоровевших - 66 483.
Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 24 человека.
Лечение от КВИ продолжают получать 52 825 человек (46 275 КВИ+ и 6 550 КВИ-), из них в стационарах находятся 9 329 пациентов, на амбулаторном уровне – 43 496 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 628 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 177 пациентов, на аппарате ИВЛ – 104 пациента.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
16.10.2021 г. зафиксировано 35 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 78 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 77 995, летальных случаев - 4 962, выздоровевших - 66 483.