Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 20 января, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 8 человек.
На 20 января лечение от КВИ продолжает получать 110 731 человек (–109 183+ и 1 548 КВИ-), из них в стационарах находятся 8 344 пациента, на амбулаторном уровне – 102 387 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 299 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 88 пациентов, на аппарате ИВЛ – 49 пациентов.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
18 января зафиксированы 124 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 162 человека выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 85052, летальных случаев - 5245, выздоровевших - 78259.