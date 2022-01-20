Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 20 января

Общество
4417
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 20 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.     

Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 8 человек.

На 20 января лечение от КВИ продолжает получать 110 731 человек (–109 183+ и 1 548 КВИ-), из них в стационарах находятся 8 344 пациента, на амбулаторном уровне – 102 387 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 299 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 88 пациентов, на аппарате ИВЛ – 49 пациентов.

Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

18 января зафиксированы 124 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 162 человека выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 85052, летальных случаев - 5245, выздоровевших - 78259.


Популярное

Все
Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны
Зерновой склад горел в Семее
Заброшенные в 90-е годы многоэтажки восстановят в Курчатове
В Астане прошел юбилейный гала-концерт легендарного ансамбля «GULDER»
Трамп своим указом объявил официальным языком США английский
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
«Самая уродливая собака Британии» получила собачий «Оскар»
Метель бушует третий день в Актюбинской области
Милад Карими выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
В Алматы онкобольным не присваивали инвалидность
Мир гадает, кто станет следующим Джеймсом Бондом
Казахстанскому певцу запретили приезжать в Латвию
Как молодой алматинец поехал покорять Америку
Маск опроверг информацию об отключении Украины от Starlink
Во Франции двое бездомных выиграли 500 тыс. евро, купив билет на украденные деньги
Что написано пером
Почему будущих индийских врачей готовят в Казахстане и как это связано с Индирой Ганди
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Возврат к историческому времени
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров

Читайте также

Трое малолетних детей с высокой температурой спасены сотруд…
Состоялось открытие юбилейного года Ассамблеи народа Казахс…
День гражданской обороны: выставка техники прошла в Усть-Ка…
Популярный интернет-ресурс уличен в незаконной рекламе букм…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]