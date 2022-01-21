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Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 21 января
Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 21 января, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 6 человек.
На 21 января лечение от КВИ продолжают получать 124 744 человека (–123 205+ и 1 539 КВИ-), из них в стационарах находятся 8 929 пациентов, на амбулаторном уровне –115 815 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 396 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 88 пациентов, на аппарате ИВЛ – 57 пациентов.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
19 января зафиксировано 157 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 165 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 85209, летальных случаев - 5246, выздоровевших - 78424.