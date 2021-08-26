Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 26 августа

Коронавирус
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Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 26 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 115 человек.

Лечение от КВИ продолжают получать 117 566 человек (111 242 КВИ+ и 6 324 КВИ-), из них в стационарах находятся 27 244 пациента, на амбулаторном уровне – 90 322 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 857 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 516 пациентов, на аппарате ИВЛ – 208 пациентов.

Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

24.08.2021 г. зафиксировано 377 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 26 летальных исходов и 144 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 68 675, летальных случаев - 4 315, выздоровевших - 58 036.

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