Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 31 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 82 человека.
На 31 августа лечение от КВИ продолжают получать 113 402 человека (–106 538 + и 6 864 КВИ-), из них в стационарах находятся 25 582 пациента, на амбулаторном уровне – 87 820 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 791 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 475 пациентов, на аппарате ИВЛ – 216 пациентов.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
29 августа 2021 года зафиксировано 39 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 22 летальных исхода и 16 человек выздоровело.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 69732, летальных случаев - 4428, выздоровевших - 58440.
