Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 4 октября, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончался 31 человек.
Лечение от КВИ продолжают получать 59 135 человек (51 146 КВИ+ и 7 989 КВИ-), из них в стационарах находятся 10 367 пациентов, на амбулаторном уровне – 48 768 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 765 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 224 пациента, на аппарате ИВЛ – 144 пациента.Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
2.10.2021 г. зафиксировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 136 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 76 265, летальных случаев - 4 856, выздоровевших - 63 420.