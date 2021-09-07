Озвучена суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 7 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК.
Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 64 человека.
Лечение от КВИ продолжают получать 90 160 человек (–82 575 + и 7 585 КВИ-), из них в стационарах находятся 19 279 пациентов, на амбулаторном уровне – 70 881 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 479 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 387 пациентов, на аппарате ИВЛ – 209 пациентов.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
5 сентября зафиксированы 12 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 15 летальных исходов, 8 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 71 304, летальных случаев – 4 587, выздоровевших – 59 132.
Так, от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 64 человека.
Лечение от КВИ продолжают получать 90 160 человек (–82 575 + и 7 585 КВИ-), из них в стационарах находятся 19 279 пациентов, на амбулаторном уровне – 70 881 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 479 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 387 пациентов, на аппарате ИВЛ – 209 пациентов.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
5 сентября зафиксированы 12 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 15 летальных исходов, 8 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 71 304, летальных случаев – 4 587, выздоровевших – 59 132.