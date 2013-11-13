Экономика
Сувенир на память

Готовые изделия реализуются в офисе центра, на выставках-продажах, а вырученные средства идут на приобретение расходного материала, а также приносят дополнительный доход авторам. Но на этом ни в центре, ни в творческой мастерской останавливаться не собираются. Мастера, их пока семеро, хотят реализовать проект «Производство и реализация имид­жевой сувенирной продукции ручной работы людьми, имеющими инвалидность».

– Мы планируем арендовать большее помещение для творческой мастерской, оснастить его оборудованием, обучить 5 человек ткацкому делу, открыть бутик, – рассказывает председатель общественного объединения инвалидов Центр «Независимая жизнь «ДОС» Дина Ердилдинова. – Для нас важно помочь преодолеть социальную пассивность людей, имеющих инвалидность, помочь им в развитии творческих способностей, удовлетворить духовные потребности, укрепить уверенность в своей общественной значимости. Именно поэтому мы приняли участие в конкурсе социальных проектов, проведенном Министерством труда и социальной защиты населения.

Каких результатов ожидают инициа­торы от реализации проекта? По их мнению, он предоставит возможность жителям и гостям столицы приобрести высококачественные, уникальные и недорогие предметы ручной работы, настоящие шедевры декоративно-прикладного искусства. Более 25 людей, имеющих инвалидность, приобретут профессиональные навыки, около 40 человек смогут реализовать свою продукцию ручной работы через бутик и тем самым повысить материальное благополучие семьи.

– Мы можем внести свою лепту в процветание нашей страны, – считает Дина Ердилдинова. – И обязательно хотим принять участие в проведении ЭКСПО-2017, чтобы многочисленные туристы убедились: Казахстан – сильная страна, а его народ трудолюбив и активен.

Марина ПАРХОМЕНКО, Астана

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