​Сувенирная идея

Идея, как это нередко бывает, пришла неожиданно.

– У моей супруги Айданы есть бабушка Орынтай-апа – большая мастерица по изготовлению национальных бытовых изделий из ткани, – рассказывает депутат Павлодарского районного маслихата, руководитель областного филиала «Конгресс молодежи Казах­стана» Дмитрий Корепанов. – Наблюдая за ее работой, я подумал: почему эти красивые вещи попадают только в семьи друзей и знакомых? В следующем году Казахстан будет проводить выставку «ЭКСПО-2017», и бабушкины самобытные работы, вручную сделанные из добротных тканей, могут стать оригинальными сувенирами для посетителей, долго напоминать о нашей стране.

…Дмитрий, надо сказать, человек дела. От идеи пошива корпе (лоскутных одеял), подушек, изготовления коржын (корзины с подарками) и другого великолепия он пошел дальше. Пригласил к сотрудничеству художницу Александру Зайцеву, работающую с керамикой. Так появились творческий союз и еще одно направление изготовления сувениров. Они будут тематическими, связанными с Павлодаром, Казахстаном и ЭКСПО.

– Нашей продукцией уже заинтересовались в Астане, – рассказывает Дмитрий. – Поэтому мы с Айданой думаем открыть на выставке киоск по продаже павлодарских сувениров или реализовывать их в торговой сети. Уверен, сувениры с изображениями достопримечательностей павлодарского Прииртышья понравятся многим.

На данный момент в цехе работают две швеи, так как бабушке одной трудно поддерживать «сувенирный конвейер». И она учит их, как делать настоящие национальные изделия. Чтобы перенять опыт видных мастериц Павлодара, молодые супруги-предприниматели наладили контакт с областным филиалом общественного объединения «Лига женщин-мусульманок Казахстана», где тоже есть замечательные рукодельницы.