Сувенирной купюрой расплатился за покупку житель Щучинска

Фальшивой купюрой расплатился житель Щучинска за приобретенный на рынке товар, сообщает Inform.kz
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Инцидент произошел на центральном рынке Щучинска, однако в полицию потерпевший продавец обратился лишь на следующий день, когда обнаружил обман.
"Сразу же после поступления заявления полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, по которым смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 49-летний местный житель, ранее судимый за совершение кражи чужого имущества", - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.
Как установили полицейские, мужчина приобрел на рынке футболку, стоимостью 3 500 тенге, а расплатился за товар сувенирной купюрой номиналом 10 000 тенге. В суматохе продавец не заметила обмана и даже отдала покупателю положенную сдачу.
"Проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество", фальшивая купюра изъята в качестве вещественного доказательства", - добавили в полиции.