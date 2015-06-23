Сувениры алтайских мастеров

Авторские работы, выполненные в самых разных техниках и жанрах, органично смотрелись на фоне цветочного великолепия и экзотических растений городского парка отдыха «Жастар». Да и сами устькаменогорцы получали ни с чем не сравнимое удовольствие от шедевров, сделанных именитыми алтайскими ремесленниками и выставленных для неспешного созерцания в одном из красивейших мест областного центра.Серьги, кольца, алка, браслеты, короны, другие женские украшения привлекли внимание очень многих посетителей выставки. Школьный педагог из поселка Шульбинска Восточно-Казахстанской области Асет Куандыков, к примеру, покорил воображение представительниц прекрасной половины человечества изящными изделиями из кожи. Гончарную посуду, медальоны, обереги и прочую сувенирную продукцию привез с собой из Белокурихи Алтайского края Российской Федерации мастер-керамист Николай Покидаев. Старинные секреты гончарного ремесла – молочный обжиг, вощение и другие – передал ему отец. Сегодня Николай вместе с двумя братьями творят в мастерской «Стойбище белого оленя» по ту сторону Большого Алтая.Конские седла, нарядные сбруи, мечи, кольчуги и прочие атрибуты снаряжения древнего воина мастерит Курман Айтмуханбетов из Семея. С ним на выставке достойно конкурировали расписные коржуны и аяккапы, изготовленные умелицей из Курчума Майкамал Кисамбиной.Нелегко пришлось членам жюри, оценивавшим талантливые работы алтайских мастеров в разных номинациях. Гран-при выставки-конкурса «Сувенир Востока» выиграл семейчанин Асылбай Аблайхан, которому предстоит уже скоро представлять восток страны на республиканском конкурсе «Шебер».