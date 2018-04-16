​Сувениры от «Серпін»

Все они яркие, необычного дизайна – от бытовых мелочей до мебели и одежды. Тут и картины, шкатулки, нарды, шахматы, ларцы... Огромный интерес вызвала у посетителей необычная, сказочная кибитка на колесах. Понравившуюся продукцию можно было тут же приобрести.

Все изделия – ручной работы. И изготовлены они осужденными гражданами, которые трудятся в производствах филиала «Еңбек-Актобе». При исправительных учреждениях области осужденные имеют возможность зарабатывать и помогать семьям, погашать свои финансовые обязательства. Могут они и учиться. Для этого на базе КУИС облас­ти работают два колледжа, в которых рабочим специальностям обучаются более 150 человек.

В ходе выставки было подписано 60 меморандумов о сотрудничестве между филиалом «Еңбек-Актобе» и местными предпринимателями на общую сумму более 35 млн тенге. По словам заместителя гендиректора филиала Марата Салина, только в прошлом году госпредприятием выплачено налогов на сумму 1,3 млрд тенге. Всего по республике обеспечено работой порядка 4 тыс. заключенных.