Свежий выпуск Сузакский клад Любовь ДОБРОТА, Шымкент

В фондах музея они уже более двух десятилетий, но ранее монеты доставали из хранилища только при организации тематических выставок, что было, наверное, не совсем правильно, учитывая то огромное значение, которое несут в себе подобные экспонаты. Теперь же при оформлении экспозиции «Казахское ханство» монетам отведена ключевая роль, ведь наличие денежной системы показывает уровень социально-экономического развития государственного образования.

В городах Южного Казахстана собственные денежные знаки появляются со времени раннего средневековья – периода образования Тюркского, Западно-Тюркского, Тюргешского каганатов (VI–VIII вв.), которые большей частью занимали земли Казахстана.

– Монеты несут в себе огромнейшую информацию, которая позволяет обогащать историю документированными фактами – именами, событиями, датами, вплоть до оценки уровня политического, экономического и культурного развития региона, – считает старший научный сотрудник музея Лариса Морозова. – Монеты сузакского клада дополняют историю Южного Казахстана интересными сведениями. Нужно отметить, что клад обнаружен не где-то в центральном Мавераннахре, а в окрестностях средневекового города Сузака. Поэтому находка подчеркивает значимость города в системе торгово-денежных отношений, бытовавших в конце XV – начале XVI веков. Дальнейшее подробное изучение этого комплекса в сочетании с лабораторными и археологическими данными позволит уточнить и подтвердить многие вопросы экономической и политической истории региона в ходе событий, предшествовавших становлению и развитию Казахского ханства.

В сузакском кладе насчитали 548 средневековых монет. Его обнаружил весной 2002 года Бахытжан Асанов, житель села Каракур Сузакского района. Монеты селянин нашел под камнем у подножия холма на краю аула в ходе проведения земляных работ. И тут же сообщил о своей находке в областной музей, что позволило обеспечить его полную сохранность. К сожалению, так бывает далеко не всегда.

Спустя несколько лет точно так же при проведении земляных работ в Отрарском районе был обнаружен кувшин с золотыми монетами. Его нашли случайно при прокладке ирригационного канала в районе одного из древних курганов. Сенсационная находка пополнила Отрарский государственный археологический музей-заповедник. К сожалению, руководство музея-заповедника узнало о находке уже после того, как часть монет разошлась по рукам любителей старины, и их пришлось выкупать по одной тысяче тенге за грамм. Таким способом, удалось собрать восемьдесят граммов металла – 15 целых монет и десятки руб­ленных кусочков, служивших для размена.

Специалисты относят эти деньги к XII – началу XIII века. До этой находки за 100 лет археологических исследований, которые проводились на городище Оты­рар, была найдена только одна золотая монета. А тут – полный кувшин. Ученые предположили, что клад был спрятан накануне монгольского нашествия , да так и остался в земле на века. Деньги чеканились на местном монетном дворе. Об этом свидетельствует надпись «Фараб». По краю монет также четко читаются здравицы в честь Аллаха. Жаль только, что тогда так и не удалось собрать весь клад. К чести Бахытжана Асанова, он сдал в музей все обнаруженные монеты, при этом не требуя взамен какого-либо материального возмещения.

Общее описание монет сузакского клада сделал во время приезда в Шымкент исследователь Павел Петров, научный сотрудник Центра исследований истории Золотой Орды Института истории им. Ш. Марджани АН Татарстана.

Монеты сузакского клада медные, неодинакового размера. Судя по тому, что значительная часть сильно потерта, они были длительное время в обращении. Есть монеты с расщепленными краями. П. Петров отметил, что привлекает внимание высокое мастерство рисунка, которым оформлены монеты. Они имеют один, два и даже три надчекана. Надписи на монетах однотипны с термином «данги», что обозначало в конце XV–XVI вв. название медной монеты.

– В сузакском кладе большую часть составляют монеты Бухары 832 г.х./;1428–29 гг., – рассказывает Лариса Морозова. – Они относятся к пореформенному чекану Улугбека, который в 832 г. х. декретировал денежную реформу, чтобы обеспечить рынок единой, неизменной медной монетой, не знавшей территориальных преград. В начале реформы медную продукцию 832 г. х. выпускали многие монетные дворы, но по прошествии короткого времени чекан их был сосредоточен в Бухаре и продолжался там более трех десятилетий без изменения типа и даты на оборотной стороне монет. Самарканд в то время специализировался на выпуске серебряных монет, а Бухара – на меди.

Известно, что денежная реформа, проведенная Улугбеком в 1428 году, была настолько свое­временной и необходимой и так соответствовала интересам и потребностям всего государства Тимуридов, что не имела территориальных ограничений. На эти монеты можно было купить любые товары в любых уголках Центральной Азии, так как они были одинакового вида и обеспечивали торговлю на равных условиях, несмотря на то, что первоначально выпускались на разных монетных дворах. По­этому не стоит удивляться тому, что целый кувшин «данги» обнаружен в Сузаке. Можно предположить, что в этом месте когда-то располагалось средневековое поселение или городище.



