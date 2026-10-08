Свадьбу отмечал стрельбой в воздух: мужчину оштрафовали в Шымкенте

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Нарушителя арестовали на пять суток

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе обеспечения безопасности на территории города сотрудники полиции пресекли правонарушение возле одного из ресторанов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД 

34-летний житель города Бунедбек Юлдашев, выйдя со свадебного торжества, произвел несколько выстрелов в воздух из сигнального пистолета, тем самым создав угрозу для окружающих. Свои действия он объяснил тем, что таким образом праздновал женитьбу родственника.

«По решению суда мужчина подвергнут административному аресту сроком на пять суток. Кроме того, ему назначен административный штраф за нарушение тишины в ночное время и неправомерное применение оружия», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции напомнили, что действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, будут пресекаться в соответствии с законом.

#стрельба #штраф #свадьба

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