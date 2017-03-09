Уже четвертый год украшает алматинскую весну эта свадебная сказка. Нынешний зрелищный праздник прошел в одном из лучших отелей города и собрал более 2 тыс. гостей: молодоженов, представителей свадебной индуст­рии, родственников женихов и невест. Все были охвачены ощущением, что они готовятся к самой лучшей свадьбе на свете, их кружил водоворот эмоций!

Драйвовый тон торжеству задала креативная шоу-прог­рамма, изобилующая конкурсами и сюрпризами. Ее изюминкой стал флешмоб невест, в котором за звание «Суперкелин» состязались 50 девушек. Жюри и зрителей будущие невестки покоряли свадебными нарядами в стиле бохо, оригинальными причес­ками, стильным мейкапом и разноплановыми способностями. Участницы флешмоба дружно танцевали под зажигательные латиноамериканские ритмы. В длинных и пышных платьях, затянутых корсетах, на каблуках они выделывали всевозможные па, да еще легко и грациозно. Перенеслись невесты и в сказку «Золушка»: в одноименном конкурсе по очереди примеряли туфельку. Сохраняя на лице улыбку, каждая усердствовала, чтоб туфелька пришлась ей впору.

– В этот момент мы поверили, что наши женихи окажутся принцами! – счастливо улыбаясь, признались героини праздника.

Звания «Суперкелин» удостоились 10 конкурсанток: их наградили ценными призами от спонсоров мероприя­тия и почетными лентами победительниц.

Впервые на этом торжестве выбрали «Невесту года». Претендентками на этот титул стали девушки, которые вышли замуж в 2016 году. Когда объявляли победительницу, они волновались не меньше, чем в момент регистрации своего брака.

– «Невестой года» объявляется… – в повисшей тишине затягивали паузу ведущие праздника. – Салтанат Бекжигитова!

Тишину взорвал гром аплодисментов. «Невесте года» вручили шикарный свадебный подарок – сапфировые серьги. В подобных конкурсах очаровательная телеведущая и модель Салтанат Бекжигитова побеждает уже не впервые: она – обладательница титула «Мисс Алматы-2010» и «Miss.kz 2013». По версии авторского сетевого журнала Top-Antropos, Салтанат входит в число самых красивых казашек, а республиканский молодежный журнал «Жулдыздар отбасы» назвал ее одной из самых завидных невест Казахстана.

– У меня два высших образования, моя телевизионная карьера складывается успешно, но важнее всего для меня состояться как мать и жена, – сказала новоиспеченная супруга и признанная красавица.

Ярким моментом феерии стало и первое в Казахстане дефиле лучших шоуменов. Устроив на сцене нас­тоящий мини-спектакль, свой талант и харизму молодоженам продемонстрировали 14 популярных ведущих и организаторов праздников. В полный восторг привел всех и показ новой коллекции свадебных платьев от одного из лучших свадебных салонов Алматы и Павлодара. На подиуме демонстрировались два абсолютно разных, но одинаково прекрасных образа современной и традиционной невес­ты. Белоснежные шелковые и атласные юбки с аппликациями, длинные кружевные шлейфы, расшитые вручную бюстье, рукава из кружева тончайшей работы, изящные силуэты, открытые спинки…

Каждый из этих нарядов – платье-мечта, в котором любая невеста почувствует себя настоящей принцессой. Демонст­рировалась и капсульная коллекция нижнего белья для невесты. Оба показа прошли под живое музыкальное сопровож­дение певицы Зары. Самой заметной моделью стала Анастасия Черкасова – экс-солистка группы FM и супруга известного шоу­мена и телеведущего Алана Черкасова. Анастасия бросила свадебный букет участницам выставки с пожеланиями скорейшей свадьбы. Кстати, ради семьи она отказалась от певческой карьеры, о чем совершенно не жалеет.

Определиться молодоженам с выбором лучших компаний для проведения свадьбы вот уже второй год помогает казахстанская свадебная премия Wedding Awards Prosvadby.com. На выставке прошла торжественная церемония награждения ее лау­реатов, которых объявили в 13 свадебных номинациях. Всего на эту премию было подано 65 заявок, качество услуг компаний-конкурсантов определяло экспертное жюри из признанных профессионалов свадебной индустрии.

А сколько было сюрпризов и подарков! В их числе – розыгрыш лотереи, победители которой выиграли подарочные сертификаты на организацию и декор свадьбы, фотосессию love story, приборы для создания причесок, букеты невесты и другие презенты. Суперпризом стала подвеска из белого золота с бриллиантом. Весь день работала «Зона красоты», где участницам выставки бесплатно наводили марафет визажисты и стилисты. Ощущение торжества дополнили выступления музыкантов и танцоров, сладкие угощения от шеф-кондитеров.

Сама площадка праздника превратилась в свадебное агентство: она была украшена декоративными инсталляциями, демонстрирующими услуги и уровень мастерства 40 свадебных специалистов. Свадьбу своей мечты предлагали организовать видеооператоры, фотографы, отели, банкетные залы, свадебные салоны, стилисты, декораторы, флористы, кондитерские…

– Этот фестиваль демонст­рирует новые тенденции в мире свадебной индустрии, предоставляет ее участникам возможность ярко заявить о себе, поощряет компании, которые задают новые тренды, держат и повышают планку качественных услуг, – подчерк­нула главный редактор портала Prosvadby.com Евгения Прейман-Евстегнеева.

Специалисты отмечают, что свадебная индустрия находится в постоянном развитии, и сейчас популярны персонализированные торжест­ва. За последние семь лет свадебная индустрия СНГ и, в частнос­ти, Казахстана перешла на совершенно новый уровень. Каждый сезон появляются новые event-компании и студии, сотрудники которых повышают уровень своих знаний на тренингах и мас­тер-классах признанных экс­пертов мировой индустрии свадеб, создают успешные свадебные проекты, организуют торжества идеально, без форс-мажоров.

Во многих странах мира проходят свадебные фестивали, которые прививают вкус к стильным свадьбам, задают свежие тренды нового свадебного сезона, и такие выставки-шоу – отличный подарок молодоженам!