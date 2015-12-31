Свадебный апокалипсис 2015 года в Казахстане

Фото с сайта wedding-travel.kz

Образцовая свадьба по-казахски, в первую очередь, должна быть с выполнением всех наших традиций и обрядов и без употребления спиртных напитков. В советское время мы знаем, все пили, гуляли, а сейчас менталитет народа поменялся, люди в больших количествах алкоголь не употребляют.



Я не любитель ходить по свадьбам, но вижу в Интернете, как наши девушки раздеваются и танцуют непристойные танцы. Вообще нужно ввести свод правил поведения на свадьбе.



Мы должны вернуться к истокам, наши предки не употребляли спиртные напитки, пили шубат, кымыз. Это нормальные напитки для здоровья и настроения.



На свадьбу должны быть приглашены представители силовых структур, на свадьбе режут, убивают, взрывают. Почему нельзя обеспечить, столько сотрудников МВД! В городах проходят по 10 свадеб, к примеру, отправьте туда по сотруднику, пускай смотрят за дисциплиной. Они будут смотреть, кто ведет себя неправильно. Будет стоять сотрудник полиции, попробуй потанцуй перед ним в голом виде, он заберет тебя куда надо.



Молодежь женится, с самого начала должна быть чистота в отношениях. Должны быть нормальные духовные ценности.



А эти свадебные кортежи, которые включают понты, – это наша "золотая молодежь", которая показывает, что папа их "шишка". Ну показал он папу-"шишку", в итоге показали по всему СНГ.

Никто правила дорожного движения не отменял. Есть административная ответственность.

А по поводу того, что полиция может сопровождать кортеж, прежде всего надо учесть, что это государственный орган, а не коммерческая организация.



Этические нормы нужно прививать с детства, можно позвать тысячу гостей, из них 999 будут интеллигентами и 1 некультурный, который испортит свадьбу.



Если появятся эти правила, участники свадебного кортежа будут соблюдать их? Да глупости. Давайте пропишем отдельный свод правил поведения на улице, в автобусе. Это комплекс мер. С детского сада должны прививаться патриотизм и этикет. Отдельные правила не приведут к соблюдению других.













"На наш взгляд, свод правил разрабатывать бесполезно. Люди привыкли вести себя так. Разработать-то можно, но это будет как демотиватор какой-то. Если это на законодательном уровне, я думаю, что это слишком.

Зависит все-таки от культуры человека, если он так воспитан, что тут поделать. Его воспитание создает имидж.

На мой взгляд, свадьба – это индивидуальное событие. Есть, конечно, определенные правила поведения – не только на свадьбе, но и в обществе. Они применимы к свадьбе и к любому другому мероприятию. Если говорить о свадьбах казахских, кто-то делает в традиционном формате, кто-то более европеизированные мероприятия. Заставлять людей организовывать свое мероприятие в каких-то рамках, я считаю, это неправильно. Это частное мероприятие, а не городское, не общественное".



Свадьба в Казахстане с возникновением социальных сетей перестала быть приватным торжеством. О том, чей "брат-сват" женился, знают больше чем нужно людей. Это и есть самоцель родителей жениха и невесты, которые занимают у родственников/берут кредиты/тратят сбережения – чтобы торжество надолго запомнилось родне, да и к тому же "это бывает всего раз в жизни". Между тем молва о ней перестает ходить до появления другой свадьбы, и так по замкнутому кругу...2015 год выдался "урожайным". По ту сторону мониторов пользователи казнета "ахали" при виде танцующих нагишом девиц на казахской свадьбе. Нас повергли в шок взрослые состоявшиеся мужчины, которые плясали в нижнем белье и рубашке в окружении женщин. Скандальное видео со свадебным кортежем вовсе обернулось неприятностью для полковника МВД Балташева, который вынужден был покинуть свой пост из-за инцидента. Драка подружек невесты за букет, "скачки" женщин на резиновых осликах, обманутая девушка жениха и многие другие казусы, которые не успели выложить в соцсети, – все это останется в уходящем 2015 году.Столь "душевное" поведение казахстанцев на свадьбах противоречит нравам нашего народа и нуждается в исправлении, говорят общественники. К слову, в Чечне мэрия города разработала свод правил в соответствии с древними традициями. Отныне на торжестве запрещены не только стрельба, распитие спиртных напитков и разрезание торта, но также неприличные современные танцы, танцы с двумя и более партнершами за один выход, танец невесты, нельзя обмениваться в танце партнершами и преграждать путь уходящей с танцплощадки девушке. Также не рекомендуется надевать чрезмерно открытое свадебное платье, а отдавать предпочтение национальным костюмам. Администрацию заведения, где будет проводиться свадьба, при таких нарушениях просят тут же вызывать полицию.Мы провели опрос среди медийных личностей, общественных деятелей и "свадебных" экспертов Казахстана."Нужно ли в стране разработать кодекс поведения на свадьбе? И какой должна быть образцовая свадьба по-казахски?"Мурат Мухамеджанов, председатель республиканского общественного объединения "Союз ветеранов".Полицейский, который предпочел не называть своего имени:Азамат, теле-и радиоведущий, проект 1show.kz:"Жениться в Астане можно от 600 тысяч тенге до 6 миллионов тенге.Нередко сумма доходит до 9 млн. Говорят, что 6 миллионов – это средняя цена, также 1–2 раза в год проходят свадьбы с бюджетом 16, 20 миллиона тенге. Смета "отплясывает", как правило, от уровня хэдлайнера. Самое дорогое на свадьбе: либо приглашенный артист, либо декорации.Сейчас в особенном спросе звезды минувшей эпохи – Лондон бит, Ace of Base, рэперы – Nana, Haddaway. Возглавляет эшелон востребованных артистов именно этот список. Так как поколение, которое фанатело от этих исполнителей, – это прослойка нынешних олигархов. Все потому, что они гораздо приемлемы по цене, нежели российские артисты.За 30 тысяч евро можно привести группу Mojo и London beat. Две позиции по цене одной – выгодно.Я считаю, что свадьба должна быть торжеством гармонии отношений. Сейчас свадьба в Казахстане – это презентация возможностей семей. Заметьте, до появления соцсетей молодые никогда не хотели попасть на Youtube с оригинальным предложением руки и сердца. Никогда не выпячивали свои свадьбы в Instagram, потому что они любили по-настоящему.Между тем на свадьбах ничего аморального не происходит. То, что вы видите порой в соцсетях, – это показатель низкобюджетных свадеб. А уровень клиентов, с которым мы работаем, совершенно иной: культурный, интеллигентный, воспитанный контингент.Вся эта грязь происходит на низкобюджетных свадьбах, которыми мы не занимаемся из принципа. Свадьба за 300 тысяч тенге выматывает на первичных процессах подготовки. Сейчас я готов противоречить тренду, что свадьбы испортили общество.Обратите внимание, сейчас зарождаются европейские штрихи, типа отсутствие тойбастара, который заменяет европейский комплимент. Почти каждая брачующаяся пара требует, чтобы беташар был не поименный, а обобщенный. Нередко наши молодожены отказываются от бесбармака. Я предполагаю, что через два поколения традиции исчезнут совсем. Нужно задуматься над этим. А то, что на свадьбе хамят, жлобят, так поступают везде, каждую пятницу, в каждом общепите Астаны.Нельзя экономить на ведущих. Именно с низкосортных ведущих стартует весь беспредел на свадьбах. Если ведущий имеет опыт, политкоректен, он никогда не допустит казусов на свадьбе.Даже случай со стриптизом. Стриптиз не лезет в формат казахских обычаев и обрядов, если ведущий адекватен, он не должен идти на поводу у пьяных гостей.Я бы дал отбой, пошел к матери жениха, которая координирует процесс. Приехал стриптиз, я его объявлять не буду, это испортит всю свадьбу, и нас засветит не в лучшей ситуации. Если вопрос состоит в деньгах, я лучше отдам деньги стриптизерше и отправлю ее".Динара Сатжан, телеведущая:"Для интеллигентных, воспитанных, образованных людей не нужен никакой свод правил. Они не позовут на свадьбу стриптизера/стриптизершу, не будут драться в конце вечера.Эта беда находится в голове человека, таким людям я бы посоветовала не брать кредиты на свадьбу, продумать. Понятие народ хочет хлеба, это не значит, что нужно накормить и напоить людей водкой. Мы живем в эпоху социальных сетей, в итоге все выставляется "напоказ".Мне кажется, нужно заниматься прежде всего воспитанием своих детей. Если ребенок с детства видит на столе спиртное, он будет думать, что это норма. Нужно начинать с самого себя. В Европе пьют каждый день по бокалу вина и не пьянеют, а у нас, если пьют, то до потери пульса, что в итоге нужно кодировать человека.Если в стране будут культурные, интеллигентные, образованные люди, не будет стриптиза на свадьбе, не будут девушки драться за букет. Я за то, чтобы мы культивировали образование".Образцовая казахская свадьба по мнению Динары Сатжан:"Собирается не толпа людей, а только самые близкие.Кухня должна быть изысканной, хорошей, а не бесконечные салаты и бесбармак, который никто есть не хочет.Стол не должен ломиться от излишества, он должен быть продуманным, вкусным. Шоу программа должна быть.Я бы позвала всего 2 группы, которые украсят свадьбу. Мой родной брат еще не женат. Если я буду заниматься праздничной программой, я позову группу Иванушки Интернейшнл, Руки вверх. Я сама с удовольствием под песни этих групп танцую. В голову не придет приглашать стриптизершу и, не дай бог, будут драться подруги невесты, я подумаю, что невеста у нас такая.Я веду иногда свадьбы и вижу, когда люди подходят креативно и когда кичатся и показывают деньги, которых нет.Даже если у нас будет свадебный кодекс, у нас ничего не изменится. Должно что-то поменяться в голове..."Александр, свадебный эксперт:В общем, вот то, из-за чего весь сыр-бор... Счастливого Нового года!