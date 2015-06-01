Свадебный автобус с молодоженами перевернулся в Индии
6 человек погибли, 24 пострадали в результате ДТП, произошедшего на северо-востоке Индии близ города Буксар, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Как сообщили в местном отделении полиции, авария произошла около полудня в 140 км от Патны, столицы штата Бихар, когда молодожены и гости возвращались из Буксара в свою деревню после завершения брачной церемонии.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, машину занесло, она слетела с трассы и перевернулась.
Местные жители, подоспевшие на помощь, смогли вытащить из автобуса пострадавших. Десяти из них медицинская помощь была оказана на месте происшествия. Еще 14 человек были доставлены в больницу соседнего штата Уттар-Прадеш.