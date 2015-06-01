Происшествия
Свадебный автобус с молодоженами перевернулся в Индии
6 человек погибли, 24 пострадали в результате ДТП, произошедшего на северо-востоке Индии близ города Буксар, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в местном отделении полиции, авария произошла около полудня в 140 км от Патны, столицы штата Бихар, когда молодожены и гости возвращались из Буксара в свою деревню после завершения брачной церемонии.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, машину занесло, она слетела с трассы и перевернулась.

Местные жители, подоспевшие на помощь, смогли вытащить из автобуса пострадавших. Десяти из них медицинская помощь была оказана на месте происшествия. Еще 14 человек были доставлены в больницу соседнего штата Уттар-Прадеш.

Популярное

Все
Знание языка – большое преимущество
Перспективы евразийской интеграции
В контексте партнерства и добрососедства
«Метаморфозы» творчества
Трогательным эхом отозвалась трагедия из эпохи криминальных 90-х
Косшы: статус города и реалии пригорода
Как советские паломники совершали хадж в годы СССР
Как финансовые пирамиды доводят казахстанцев до суицида
С успехом проводит казахские свадьбы на казахском языке голубоглазый житель Петропавловска Евгений Грязнов
Формула успеха академика Мамырова
Справедливость будет восстановлена
Референдум-2022: время активной информационной работы
Поправки в Конституцию РК позволят окончательно отойти от старой государственной модели
Пещера Махамбета и другие открытия
Эхо «большого террора»
Сладкая трагедия
По каким причинам казахстанцы калечатся и погибают на производстве
Совет дня: скачивайте легкие вирусы на свой компьютер, чтобы помочь ему выработать иммунитет
На неделю Тараз превратился в центр высокой моды: как прошел девятый сезон Aspara Fashion Week
Мадам, уже падают листья
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании КНБ
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Алихан Смаилов встретился с главой "Росатома"
Токаев: раньше многие бизнесмены были вовлечены в "мутные" и "серые" схемы
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное

Читайте также

Происшествия
Облил бензином дом с детьми и угрожал поджечь житель Кокшет…
Происшествия
Один в коме, другую готовят к операции: актауские врачи рас…
Происшествия , Крупные ДТП
Три человека погибли в ДТП в Атырауской области
Происшествия , Видеогалерея
Уличный "акробат" спровоцировал ДТП в Нур-Султане (видео)

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]