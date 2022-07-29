Свалка раздора

Заместитель районного акима оспорил штраф за свалку строительного мусора.

Ежегодно за счет горбюджета ликвидируют более сотни стихийных свалок. Они находятся или рядом с частным сектором, жители которого не платят коммунальщикам за вывоз мусора, или по соседст­ву со стройками. Подрядчики складируют свои отходы на городской территории и не утилизируют их. Ведь за вывоз мусора на полигон нужно платить. Именно такая свалка, расположенная в микрорайо­не «Таугуль», стала камнем преткно­вения между местными жителями, районным акиматом и департаментом экологии.

Людям надоело соседство с мусоркой, которая за два года своего существования пополнилась не только строительными, но и бытовыми отходами, и они пожаловались в департамент экологии. Его инспекторы передали заявление в полицию. Полицейские отреагировали. Они провели беседу с директором строительной компании, которая захламила городскую территорию, и оштрафовали его за нарушение правил благоустройства. Но свалку застройщик не убрал. А в департаменте экологии решили, что ликвидировать ее должен районный акимат, поскольку мусор лежит не на частной, а на городской территории.

– Согласно статье 365 Экологического кодекса именно местные исполнительные органы отвечают за сбор, хранение и утилизацию отходов. К ним относится не только бытовой, но и строительный мусор, – прокомментировал заместитель руководителя департамента экологии Дархан Исжанов. – Однако акимат района имени Казыбек-би не провел очистку и не принял никаких мер, чтобы устранить несанкционированную свалку в степном массиве микрорайона «Таугуль».

В результате департамент экологии наложил штраф в 46 тыс. тенге на заместителя акима района имени Казыбек-би города Караганды Максута Кожанова, поскольку решение вопросов благоустройства относится к его компетенции. Однако чиновник с наказанием не согласился и подал иск в суд по административным правонарушениям, чтобы его опротестовать.

– Да, мы вывозим несанкцио­нированные свалки. На это у нас из бюджета выделено 27 миллионов тенге, – сказал заместитель районного акима Максут Кожанов. – Но эти деньги предназначены на ликвидацию тех свалок, которые образовались из-за жителей города. А строительный мусор должны убирать подрядчики. К сожалению, у нас нет конт­рольно-надзорных функций. Мы не вправе оштрафовать или как-то по-другому наказать строи­тельную компанию. Только можем за счет бюджета вывезти мусор. Но это неправильно. Никаких денег не хватит, если будем за каждым застройщиком убирать свалки!

Во время судебного разбирательства было выездное заседание. Судья, замакима и представители департамента экологии осматривали место свалки. Прямо на их глазах сюда приехал грузовик и стал сваливать строительный мусор. Это обстоятельство стало весомым аргументом в пользу Максута Кожанова. В итоге чиновник выиграл суд.

«Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в случаях обнаружения бесхозяйных отходов обязан обратиться в суд с требованием о признании этих отходов поступившими в коммунальную собственность, – сказано в постановлении специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды. – Установлено, что департамент экологии этого не сделал. В коммунальную собственность бесхозяйные отходы не поступали. Соответственно заместитель акима района имени Казыбек-би Кожанов не несет ответственность за соблюдение экологических требований по управлению отходами».

Штраф в 46 тысяч тенге, наложенный на чиновника, аннулировали. Но проблема-то осталась. Свалка в микрорайо­не «Таугуль» так и лежит. И таких экологически грязных мест в Караганде меньше не становится.

– Только уборкой делу не поможешь. Чисто там, где не сорят, – резонно отметил заместитель районного акима Максут Кожанов. – Что сейчас происходит? Обнаружив свалку, мы пишем обращение в полицию. Полицейские штрафуют водителя грузовика, который свалил мусор в неположенном месте, по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях и отпускают. А мусор остается на месте. Полиция не может заставить строительную фирму убрать свою свалку, поскольку 505-й статьей это не предусмотрено.

Власти Караганды считают, что нужно в несколько раз повысить штрафы за мусор, выброшенный в неположенном месте. Ныне действующих – в размере от 63 до 318 тыс. тенге (от 20 до 100 МРП) – явно недостаточно. Нарушителей общественной чистоты нужно сильнее бить рублем. Ведь удалось же нам дисциплинировать водителей-лихачей, увеличив штрафы за превышение скорости и другие нарушения правил дорожного движения.