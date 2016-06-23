Свеча памяти

фото Юрия Беккера

В 75-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны в память о погибших на площади перед Вечным огнем было зажжено 3 тыс. свечей, огонь которых составил цифру 1 418. Именно столько дней продолжалась кровопролитная война, унесшая 27 млн жизней советских людей.– Мы не имеем права забывать о героическом прошлом нашего народа, – сказал, выступая перед собравшимися, ветеран войны, гвардии полковник, член АНК, президент Международного фронтового клуба имени газеты «Казахстанская правда» Леонид Гирш. – Великая Отечественная была самой тяжелой из всех войн, когда-либо пережитых человечеством.В ней участвовали 1 миллион 370 тысяч казахстанцев. Каждый второй из них пал смертью храбрых на полях сражений. За мужество и героизм сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, 528 человек стали Героями Советского Союза, четыре человека – дважды Героями, 113 наших соотечественников – полные кавалеры Ордена Славы. Поэтому вклад Казахстана в разгром фашистской Германии поистине огромен.Чтобы отметить с казахстанцами эту скорбную дату, в Алматы прилетела российская делегация, которая привезла с Поклонной горы «Огонь Памяти». Руководитель делегации – председатель комиссии общественной палаты Московской области Алексей Вайц вместе с сопредседателем Российского общественного движения «Бессмертный полк» Николаем Земцовым передали святыню председателю Координационного совета ОО ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других военных конфликтов при акимате Алматы Мурату Абдушкурову, председателю комитета ветеранов ВОВ и Вооруженных сил капитану первого ранга Купесбаю Жампиисову и руководителю военно-патриотического клуба «Честь имею» Ольге Аксенкиной.– Мы не имеем права забывать о героическом наследии нашего народа, – сказал Мурат Абдушкуров. – Эта память о прошлом всегда должна жить в наших сердцах, и как эстафета мужества и героизма передаваться из поколения в поколение. Долг нынешнего и грядущих поколений – не допустить повторения прошлого, не допустить войны. Народ Казахстана должен жить в мире и согласии.Участники акции возложили цветы к Вечному огню и к памятнику Героям Советского Союза Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой.