Статьи
​​​​​​​Сверхдоходные инвестиции?
Тамара Рудая

Более трех тысяч казахстанцев стали жертвами финансовых пирамид.

Как сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК, в производстве органов внутренних дел находится 65 уголовных дел по финансовым пирамидам, где насчитывается более трех тысяч потерпевших. В прошлом году в стране жертвами финпирамид стали более 31 тыс. граждан, которым причинен ущерб на сумму более 54 млрд тенге.

– Финансовые пирамиды сегодня позиционируют себя как успешные организации в облас­ти сверхдоходных инвестиций. В своих рекламных кампаниях они используют такие слова, как «инновационный проект», «высокоприбыльный бизнес», «уникальный», «сверхэффективный», «гарантируем доходность». Мошенники могут прикрываться легальными микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами. Активную работу организаторы финансовых пирамид проводят в социальных сетях, предлагая онлайн-заработок или высокодоходный онлайн-проект. Они создают чаты в популярных мессенджерах и привлекают участников розыгрышами, опросами и прочими маркетинговыми уловками, – сказал начальник следственного департамента.

Деятельность по противодействию финансовым пирамидам осуществляется в тесном сотрудничестве с Агентством по финансовому мониторингу. В результате принятых мер, в том числе по блокировке сайтов, установлению организаторов, филиалов, структурных подразделений, пресечена деятельность более 180 финансовых инвестиционных компаний и фирм. К уголовной ответственности привлечено 138 лиц за 2021 и 2022 годы. Из них – 50 осуж­дены, в отношении остальных идет судебное разбирательство. В ходе досудебных расследований наложены аресты на денежные средства, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более трех миллиардов тенге.

Представитель МВД назвал несколько основных признаков финансовых пирамид и рассказал, на что следует обратить внимание, чтобы не стать их жертвой.

– Если вам обещают доплачивать за каждого приведенного в компанию клиента, это само по себе достаточное основание, чтобы не нести туда деньги и отговорить всех знакомых от такого рискованного мероприя­тия, – отметил Санжар Адилов. – А еще следует насторожиться, если вам гарантируют высокую доходность, в несколько раз превышающую рыночный уровень.

В числе подозрительных фактов – отсутствие необходимых лицензий. Ведь такие организации не подконтрольны Агентству по финансовому мониторингу, а значит, ваши права и интересы никто защитить не сможет. Характерным нужно считать и наличие вступительного взноса – на оформление, обучение, за акции и т.п., отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов, агрессивную рекламную кампанию, отсутствие точного определения деятельности организации.

– У пирамиды нет других клиентов, кроме самих вкладчиков. Вам никогда не покажут поставщиков, к примеру, и других бизнес-партнеров. Прежде чем нести деньги в компанию, узнайте о ней как можно больше. Изучите отзывы, но подойдите к этому вопросу взвешенно, так как их могут оставлять и заинтересованные лица. Прочитайте все документы. Узнайте, чем конкретно занимается компания и куда будут вложены ваши деньги. Если компания под любым предлогом отказывает в возможности получить информацию, а тем более ознакомиться с документами, наверняка получить вложенные деньги будет еще труднее, – уточнил Санжар Адилов.

Перечислив немаленький список признаков финпирамид, полицейский в итоге призвал не подписывать документы, досконально в них не разобравшись.

Популярное

Все
Оптовые и розничные цены на продукты питания абсолютно бесконтрольны
Рядовые казахстанцы продолжают собирать помощь для украинцев, пострадавших от военных действий
В Жамбылской области зарегистрированы случаи сибирской язвы
Вокруг водоснабжения Павлодара разгорается скандал
В Семее учащихся и родителей возмутили планы забрать учебные здания под госорганы будущей Абайской области
Сервис ряда поликлиник Жамбылской области не выдерживает никакой критики
Жидкость коричневого цвета вместо воды течет в домах жителей села в Алматинской области
Достижения казахстанских ученых представили на выставке в Нур-Султане
Мировые цены на продовольствие выросли в марте до высочайшего в истории уровня
Дефицит каких врачей ощущается в Казахстане сильнее всего
Испанским ученым удалось напечатать на 3D-принтере вегетарианские стейки, которые своей текстурой напоминают настоящие мясные
В реальном мире гораздо круче!
Первые 300 современных трансформаторов сошли с конвейера Петропавловского электротехнического завода
От «карманных» маслихатов – к эффективному самоуправлению
​​​​​​​«Схема» Фархата vs схема проката
​​​​​​​Академия для теннисистов
​​​​​​​Проблема на песке
Лучше не болеть
​​​​​​​Грязь из «пяти источников»
​​​​​​​Поколение Space
13 апреля 2022
КНБ задержал высокопоставленных полицейских в Кокшетау
"Пригрозили не заявлять в полицию": мошенники оформляли кредиты на пенсионеров и инвалидов в Алматы
Убили и подожгли "черные риелторы" алматинца из-за его квартиры
Автобус попал в аварию в Туркестанской области, есть погибшие и пострадавшие
Артистов, блогеров и вайнеров будут привлекать к ответственности за рекламу финпирамид
Школьник угрозами заставил подростка оформить кредит в Актюбинской области
Токаев поручил учитывать мнение общественности при развитии и благоустройстве Нур-Султана
Чиновники прокомментировали акцию протеста студентов в Семее
Тело туриста из Франции обнаружили в горах Алматы
"Не для отчетов и статистики": Центр аналитики создадут в полиции Казахстана
Главу миграционной полиции задержали в Уральске
"Износ оборудования на ТЭЦ превышает 80%" – Минэнерго готовит поправки в законодательство
Жаннат Дубирова: iKOMEK109 – реальный инструмент «слышащего государства» в столице
Весенний призыв: какое наказание ждёт уклонистов от армии
Достоверность статистики ввода нового жилья проверяют в Казахстане
Руслан Магзумов возглавил отдел регионального развития КПМ РК
Вузы Венгрии борются за казахстанских студентов – посол Венгрии в РК
Прошло 19-е заседание Комитета Парламентского Сотрудничества «Казахстан - ЕС»
Назначен гендиректор АО «КазТрансГаз Аймак»
Основные причины роста цен на продукты питания озвучили в Минторговли РК
13 апреля 2022
На виду у госхолдинга "Зерде" под видом стартапов майнил Astana HUB – депутат
Причину сбоя в работе интернета назвали в "Казахтелекоме"
Девять признаков финансовой пирамиды озвучили в МВД
Опасным селфи с моста решила отомстить парню жительница Костаная
Авария на КТК вскрыла слабость всей структуры "нефтянки" – Конуров
Более 54 млрд тенге потеряли на финпирамидах обманутые казахстанцы
Пересмотреть пропорции ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС предлагает депутат
Поправками в законодательство по вопросам миграции устраняется правовой пробел
Токаев принял главу агентства "Хабар"
Военного парада в этом году не будет - Минобороны РК
Растет ли число россиян, желающих получить гражданство Казахстана – ответ МВД
Смогут ли вернуть свои деньги пострадавшие от финпирамиды Mudarabah Capital – ответ МВД
В Астрахани встретились парламентарии Казахстана и России
Границы и площади радиоактивности территорий определят на бывшем Семипалатинском полигоне
Правила регистрации и присвоения статуса беженца утвердили в Казахстане
Глава оператора по утильсбору "Жасыл даму" покинула свой пост
Жителей Шымкента напугали кружащие над городом самолеты (видео)
Напал на персонал и устроил погром в больнице мужчина в Акмолинской области
Moody’s подтвердило рейтинги Kaspi Bank Прогноз по рейтингам – «Стабильный»
Из-за размыва плотины водохранилища в России может подтопить село в ЗКО

Читайте также

Статьи
Военный конфликт затягивается
Статьи
​​​​​​​Грязь из «пяти источников»
Статьи
​​​​​​​Поколение Space
Статьи
​​​​​​​Проблема на песке
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021