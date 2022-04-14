Более трех тысяч казахстанцев стали жертвами финансовых пирамид.

Как сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК, в производстве органов внутренних дел находится 65 уголовных дел по финансовым пирамидам, где насчитывается более трех тысяч потерпевших. В прошлом году в стране жертвами финпирамид стали более 31 тыс. граждан, которым причинен ущерб на сумму более 54 млрд тенге.

– Финансовые пирамиды сегодня позиционируют себя как успешные организации в облас­ти сверхдоходных инвестиций. В своих рекламных кампаниях они используют такие слова, как «инновационный проект», «высокоприбыльный бизнес», «уникальный», «сверхэффективный», «гарантируем доходность». Мошенники могут прикрываться легальными микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами и закрытыми паевыми инвестиционными фондами. Активную работу организаторы финансовых пирамид проводят в социальных сетях, предлагая онлайн-заработок или высокодоходный онлайн-проект. Они создают чаты в популярных мессенджерах и привлекают участников розыгрышами, опросами и прочими маркетинговыми уловками, – сказал начальник следственного департамента.

Деятельность по противодействию финансовым пирамидам осуществляется в тесном сотрудничестве с Агентством по финансовому мониторингу. В результате принятых мер, в том числе по блокировке сайтов, установлению организаторов, филиалов, структурных подразделений, пресечена деятельность более 180 финансовых инвестиционных компаний и фирм. К уголовной ответственности привлечено 138 лиц за 2021 и 2022 годы. Из них – 50 осуж­дены, в отношении остальных идет судебное разбирательство. В ходе досудебных расследований наложены аресты на денежные средства, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более трех миллиардов тенге.

Представитель МВД назвал несколько основных признаков финансовых пирамид и рассказал, на что следует обратить внимание, чтобы не стать их жертвой.

– Если вам обещают доплачивать за каждого приведенного в компанию клиента, это само по себе достаточное основание, чтобы не нести туда деньги и отговорить всех знакомых от такого рискованного мероприя­тия, – отметил Санжар Адилов. – А еще следует насторожиться, если вам гарантируют высокую доходность, в несколько раз превышающую рыночный уровень.

В числе подозрительных фактов – отсутствие необходимых лицензий. Ведь такие организации не подконтрольны Агентству по финансовому мониторингу, а значит, ваши права и интересы никто защитить не сможет. Характерным нужно считать и наличие вступительного взноса – на оформление, обучение, за акции и т.п., отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов, агрессивную рекламную кампанию, отсутствие точного определения деятельности организации.

– У пирамиды нет других клиентов, кроме самих вкладчиков. Вам никогда не покажут поставщиков, к примеру, и других бизнес-партнеров. Прежде чем нести деньги в компанию, узнайте о ней как можно больше. Изучите отзывы, но подойдите к этому вопросу взвешенно, так как их могут оставлять и заинтересованные лица. Прочитайте все документы. Узнайте, чем конкретно занимается компания и куда будут вложены ваши деньги. Если компания под любым предлогом отказывает в возможности получить информацию, а тем более ознакомиться с документами, наверняка получить вложенные деньги будет еще труднее, – уточнил Санжар Адилов.

Перечислив немаленький список признаков финпирамид, полицейский в итоге призвал не подписывать документы, досконально в них не разобравшись.