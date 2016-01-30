Сверили часы

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Алибек ТИЛЕГЕНОВ, руководитель департамента государственных доходов по Мангистауской области
Президент объяснил многие происходящие сейчас процессы в стране и предложил пути выхода из сложившейся ситуации. К примеру, уже вступили в силу порядка 60 законов, создавших необходимые условия для правового регулирования глубокой модернизации государства и дальнейшего развития экономики и общества.

Лидер нации рассказал о преобразованиях, направленных на стабилизацию финансового сектора, оптимизацию бюджетной политики, стимулирование экономической конкуренции. Большая роль отводится социальной политике, в том числе повышению благосостояния казахстанцев, улучшению качества жизни, эффективной системе обучения, развитию предпринимательства.

Президент призвал заниматься малым и средним бизнесом и обратить особое внимание на аграрный сектор. В этой отрасли произойдут изменения – государство будет субсидировать реальных производителей сельхозпродукции, а не просто гектары, которые у некоторых фермеров заросли бурьяном.
Президент отметил необходимость эффективного использования имеющегося научно-технического и производственно-ресурсного потенциала, это может облегчить интеграцию Казахстана в общемировое хозяйство и позволит вписаться в новую волну научно-технической революции для создания эффективной национальной экономики.

Нурсултан Назарбаев разъяснил и ситуацию, которая сложилась на валютном рынке. «Снижающаяся динамика курса тенге – это был объективный процесс, связанный с мировой экономической конъюнктурой. Если подумать, что было бы, если бы мы не пошли на отказ от бесконечного поддержания курса тенге за счет средств Национального фонда. Это означало бы, что все граждане оказались бы сегодня во много крат беднее», – сказал Президент. Последствия оказались бы плачевными – Нацфонд был бы «проеден», финансовая система рухнула бы, а производства закрылись, соответственно, вырос бы уровень безработицы.

Нурсултан Назарбаев также представил сильно «помолодевший» список кандидатов в депутаты Мажилиса от партии «Нур Отан». Конечно, нужно, чтобы в Парламенте появились новые люди, которые выведут страну на другой уровень.

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