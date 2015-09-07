Сверили часы Свежий выпуск 418 Рэм МИХАЙЛОВ

Во время заседания актива регионального филиала партии Аскар Мырзахметов акцентировал внимание на необходимости усиления контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реа­лизацию государственных программ. Главным в деле партийного контроля должно быть соблюдение принципа их целевого использования и эффективности.

Депутатам маслихатов, большинство из которых являются членами партии власти, поручено вести тесную работу с населением. Необходимо выявлять причины, тормозящие развитие малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, и в случае необходимости через депутатские фракции в Мажилисе инициировать внесение поправок или дополнений в законодательство с целью устранения препон. Еще одно поручение Аскара Мырзахметова касалось важности повышения эффективности работы партийных приемных. Каждый обращающийся должен не просто получить ответ, а найти решение вопросов, от этого зависит уровень доверия населения.

Как сообщил руководитель областного филиала партии «Нур Отан» Бактыкожа Измухамбетов, в регионе насчитывается 24 900 членов партии, зарегистрировано 140 первичек, действует один городской и 7 районных филиалов. По его данным, благодаря реализуемым по инициативе Главы государства программам, улучшается благосостояние населения. Так, средняя продолжительность жизни достигла показателя в 71,8 лет. Активно решается задача по возведению социальных объектов, жилья, строятся дороги. Объем ВРП превысил 4 трлн тенге. По Карте индустриализации создано свыше 5 тыс. рабочих мест, реализовано 44 инвестиционных проекта на общую сумму 1,6 трлн тенге.

Тем временем, как отметил ректор Атырауского государственного университета им. Х. Дос­мухамедова, член политсовета «Нур Отана» Бейбит Мамраев, являясь доминирующей политической силой, взявшей ответственность перед народом, партия обязана реализовать пять институциональных реформ. По его словам, необходима мобилизация всех казахстанцев на решение общенациональной задачи. А это возможно только при высокой степени ответственности и наличии эффективных механизмов обратной связи с населением.

В завершение рабочей поездки первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» встретился с работниками Атырауского нефтеперерабатывающего завода.