​Сверить часы перед встречей

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов и заместитель председателя Кабинета министров – министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне с участием глав двух государств.

Отмечена высокая динамика казахстанско-туркменских отношений, свидетельством чему являются эффективное политичес­кое взаимодействие, расширяю­щееся торгово-экономическое сотрудничество и крепнущие культурно-гуманитарные связи.

Стороны уделили особое внимание проработке организационных и содержательных аспектов предстоящего V Каспийского саммита в Актау, а также обсудили совместную деятельность в качест­ве государств-учредителей в рамках Международного фонда спасения Арала, который в нынешнем году отмечает 25-летие.