​​​​​​​Свернуть с дороги в «климатический ад»

Казахстан на COP27 в Египте подтвердил приверженность переходу на низкоуглеродное развитие. Наша страна уже взяла на себя обязательства стать углеродно-нейтральной к 2060 году и сейчас разрабатывает стратегию по достижению этой цели.

Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (сокращенно СОР) – ежегодно проводимые под эгидой Организации Объединенных Наций форумы, на которые съезжаются лидеры со всего мира. Это крупнейшие мероприятия по теме изменения климата и глобальные площадки для переговоров по совместному достижению странами мира целей и задач, обозначенных в Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), Киотском протоколе, Парижском соглашении.

Казахстан ратифицировал РКИК в 1995 году (кстати, именно в этот год стартовали рабочие встречи по этой конвенции, переросшие впоследствии в форумы COP). Присоединился к Киотскому протоколу в 1999-м. В 2016-м подписал и Парижское соглашение.

Наша страна традиционно участвует в СОР, разделяет понимание исключительной серьезности проблемы изменения климата, поддерживает необходимость решительных совместных мер для ее решения, принимает соответствующие шаги на национальном уровне.

Выступая на общих дебатах 77-й сессии Генеральной ассамб­леи ООН в сентябре 2022 года, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделил этой теме отдельное внимание.

«...Проблема изменения климата требует более широкого международного сотрудничества и солидарности. Люди по всему миру сталкиваются с серьезными угрозами, вызванными погодными условиями и изменениями в окружающей среде. Если мы хотим изменить ситуацию к лучшему, нам необходимо действовать, причем действовать быстро.

Многими из нас уже были предприняты смелые шаги в данном направлении. Казахстан принял обязательства по полной транс­формации зависящего от нефти и газа энергетического сектора нашей страны в углеродно-нейтральную экономику к 2060 году.

Для спасения нашей планеты необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах. Однако борьба с изменением климата не может происходить ценой развития или модернизации. Поэтому на конференции по климату COP27 государства-члены, а также глобальное бизнес-сообщество должны вновь увеличить свои обязательства по финансированию климатически значимой деятельности», – отметил он.

От обязательств к действиям

СОР27 в этом году принимает Египет. При этом конференция в солнечном Шарм-эль-Шейхе проходит на довольно мрачном фоне: здесь и крайне сложная геополитическая и геоэкономическая ситуация, и продовольственный и энергетический кризисы, и экстремальные природные явления и катастрофы, повлекшие многочисленные жертвы. Все это в действительности только добавляет актуальности поднимаемым вопросам.

На прошлогодней конференции в Шотландии странами было сделано много громких заявлений и декларировано немало обязательств. В принятом по итогам форума Климатическом пакте Глазго была подтверждена главная цель: сдержать глобальное потеп­ление в пределах 1,5 градуса Цельсия.

Конференция в Египте же, как было заявлено, посвящена переходу от переговоров к «планированию реализации» всех этих многочисленных обещаний.

Изменение климата – воп­рос, решить который страны могут только сообща. Но в то же время, какие бы красивые совместные докумен­ты государства мира ни принимали, конкретные действия в этом направлении зависят исключительно от того, насколько ответственно и эффективно осуществляется политика на национальном уровне. Поэтому, как не раз подчеркивалось на конференции в Шарм-эль-Шейхе, обязательства по достижению нулевого уровня выбросов должны сопровождаться конкретными планами.

Видение Казахстана по вопросам изменения климата и их решения на СОР27 представлял Премьер-министр Алихан Смаилов. Он напомнил, что наша страна твердо и неизменно привержена целям и задачам Парижского соглашения по климату и поставила перед собой амбициозную цель – достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

– В рамках этого мы планируем до конца года принять Стратегию низкоуглеродного развития. Это станет историческим моментом: впервые страна в Центральной Азии принимает такой амбициозный документ, – подчеркнул Премьер-министр РК.

Поставленная Казахстаном цель, действительно, весьма амбициозная, учитывая, что экономика нашей страны одна из самых углеродоемких в мире. Согласно данным Global Carbon Atlas за 2021 год, в котором представлены данные по более чем 200 странам, Казахстан занимает 24-е место по объему выбросов углекислого газа, 13-е – по выбросам на душу населения и 7-е – по углеродоемкости ВВП.

Вместе с тем еще в прошлом году, выступая на международной конференции в Астане, посвященной вопросам достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана, Касым-Жомарт Токаев заявил, что сценарий углеродной нейтральности предполагает активные совместные усилия государства и бизнеса. То есть в стране есть понимание того, что реализация взятых обязательств потребует системных мер, в том числе в части модернизации топ­ливно-энергетического комплекса, пересмотра индустриальной и агропромышленной политики, новых подходов в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве и даже образе жизни людей.

К своей цели Казахстан планирует двигаться постепенно: к 2030 году – снизить выбросы на 15% (от уровня 1990 года), а уже к 2060 году – выйти на нулевой баланс выброса парниковых газов.

Предотвращение дальнейшего изменения климата, адаптация стран и экономик к уже произошедшим изменениям, предупреж­дение и ликвидация последствий – это не «модный тренд», а буквально стратегия выживания.

На VI Саммите СВМДА, прошедшем меньше месяца назад в Астане, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что изменения климата приводят к стихийным бедствиям, которые становятся все более непредсказуемыми и катастрофичными. В 2021 году в Азии от них пострадали 57 млн человек (про статистику 2022-го даже думать страшно). К 2050-му возможный урон азиатским экономикам от природных катаклизмов может составить до 26% ВВП.

Климатический кризис может привести к военным конфликтам и стать катализатором огромных и неконтролируемых миграционных потоков.

– Крайне актуальным для Азии является вопрос декарбонизации экономики. Для решения этой задачи необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах. Предлагаю в 2024 году провести в Астане Конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА. Результаты данной конференции могут стать основой для создания Совета СВМДА по вопросам сотрудничества в сфере экологии, – предложил Президент Казахстана на саммите.

Амбиций недостаточно

Секретариат ООН по климату накануне СОР27 представил данные нового доклада, в котором проанализированы усилия стран по достижению цели не допустить роста глобальной средней температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия к концу века.

Выводы экспертов все еще неутешительные: нынешние совокупные климатические обязательства 193 сторон Парижского соглашения могут привести к тому, что к концу века потеп­ление в мире составит около 2,5 градуса Цельсия, а выбросы вырастут на 10,6% к 2030-му по сравнению с уровнем 2010 года.

Последнее при этом – это еще хорошая новость. Прошлогодние оценки показывали, что рост эмиссий будет 13,7%. Кроме того, анализ 2021 года показал, что прогнозируемые выбросы будут продолжать расти и после 2030-го.

По свежим данным: хотя выб­росы не будут возрастать после 2030 года, они все еще не демонстрируют критически необходимой быстрой тенденции к снижению.

– Ожидаемая к 2030 году тенденция к снижению выбросов демонстрирует, что страны добились определенного прогресса в текущем году, – заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил по случаю публикации доклада. – Мы все еще не приблизились к тем объемам и темпам сокращения выбросов, которые необходимы для того, чтобы мы оказались на пути ограничения роста глобальной температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия. Чтобы сохранить эту цель в пределах досягаемости, национальные правительства должны уже сейчас укрепить свои планы по борьбе с изменением климата и воплотить их на практике в течение следующих 8 лет.

Как отмечается в сообщении Секретариата ООН по климату, анализ национальных планов по борьбе с изменением климата (так называемые определяемые на национальном уровне вклады – ОНУВ) 193 сторон Парижского соглашения показал, что после Конференции ООН по изменению климата в Глазго (СОР26) странами было представлено только 24 новых и обновленных климатических плана.

Большинство сторон, представивших новые или обновленные ОНУВ, укрепили свои обязательства по сокращению или ограничению выбросов парниковых газов к 2025-му и⁄или 2030 году, продемонстрировав тем самым рост амбициозности целей в отношении проблемы изменения климата.

Однако в Секретариате ООН по климату такую динамику считают разочаровывающей.

– Решения и действия государств должны отражать неотложный характер и серьезность угроз, с которыми мы сталкиваемся, и тот факт, что у нас осталось крайне мало времени, чтобы избежать разрушительных последствий стремительного изменения климата, – подчерк­нул в этой связи Саймон Стил.

Проанализировали эксперты ООН и планы стран по переходу к нетто-нулевым выбросам. В их докладе указано, что в 2050 году выбросы парниковых газов в государствах, взявших на себя подобные обязательства, могут быть примерно на 68% ниже, чем в 2019-м, если все долгосрочные стратегии будут реализованы полностью и в срок.

«На долю нынешних долгосрочных стратегий (охватывающих 62 стороны Парижского соглашения) приходится 83% мирового ВВП, 47% мирового населения в 2019 году и около 69% общего потребления энергии в 2019-м. Это мощный сигнал о том, что мир начинает стремиться к нулевым выбросам.

Однако в докладе отмечается, что многие цели по достижению нетто-нулевых выбросов остаются расплывчатыми и откладывают на будущее важнейшие меры, которые необходимо принять уже сейчас. Амбициозные климатические действия до 2030 года необходимо предпринимать безот­лагательно для достижения долгосрочных целей Парижского соглашения», – подчеркивается в официальном сообщении Секретариата ООН по климату.

Highway to hell

В повестке Организации Объединенных Наций и в приоритетах ее Генерального секретаря Антониу Гутерриша вопросы изменения климата занимают очень большое место.

Выступая на эту тему, Генсек ООН не скупится на яркие и весьма драматические формулировки, которые, однако же, преувеличением совсем не выглядят. Вот и на этот раз с открытия СОР27 широко разлетелась цитата Антониу Гутерриша: «Мы несемся в климатический ад продолжаем жать на педаль газа» (We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator).

По его мнению, сейчас человечество проигрывает в борьбе за собственное выживание – растут выбросы парниковых газов, повышается глобальная температура, планета стремительно приближается к переломному моменту, когда климатический хаос станет необратимым. Вместе с тем цена вопроса теперь – 8 млрд жизней.

– Изменение климата – это определяющая проблема нашего века, главный вызов нашего времени. Совершенно недопустимо, возмутительно и пагубно откладывать решение этой проблемы на второй план. Многие из нынешних конфликтов связаны с нарастающим климатическим хаосом. Война в Украине выявила серьезную опасность нашей зависимости от ископаемого топлива. Нынешние кризисы не могут быть оправданием для регресса. Эти кризисы говорят о необходимости безотлагательных, более решительных действий, – подчеркнул Генеральный секретарь ООН.

Заявив, что причиной стремительного изменения климата является деятельность человека, Антониу Гутерриш подчеркнул, что и решение этой проблемы – за людьми.

Для избежания наиболее серь­езных последствий изменений климата необходимо удержать нагревание атмосферы в пределах 1,5 градуса Цельсия. А для этого к 2030 году необходимо сократить эмиссии парниковых газов на 40%, а к 2050 году достичь нулевого уровня c учетом поглощения углекислого газа лесами и океанами. Инициативу должны взять на себя развитые страны, но и развивающиеся также должны играть решающую роль в изменении ситуации с глобальными выбросами.

– Достижение цели в 1,5 градуса оказалось под вопросом, – подчеркнул Генсек ООН. – Вот почему в начале СОР27 я призываю заключить исторический пакт между развитыми и развивающимися странами – Пакт климатической солидарности. Речь идет о пакте, в котором все страны будут прилагать дополнительные усилия для сокращения выбросов в этом десятилетии с целью не допустить глобального потепления больше чем на 1,5 градуса по Цельсию.

В рамках этого нового соглашения, как считает Антониу Гутерриш, более богатые страны и международные финансовые учреждения должны предоставлять финансовую и техническую помощь развивающимся странам с тем, чтобы ускорить их переход на возобновляемые источники энергии. В пакте должны быть прописаны положения о прекращении зависимости от ископаемого топлива и об отказе от строительства новых угольных электростанций, в частности, о поэтапном отказе от угля в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к 2030 году и во всех остальных странах – к 2040-му.

Глава ООН также высказался за наращивание прогресса в усилиях по адаптации к последствиям изменения климата и, в частности, призвал развитые страны выполнить обещания, данные в Глазго: к 2025 году удвоить финансовую поддержку, направленную на достижение этих целей.

– Хорошая новость в том, что мы знаем, что делать, и у нас есть финансовые и технологические инструменты для выполнения этой работы. Настало время для стран объединиться и действовать. Настало время для международной солидарности. Солидарности, которая уважает все права человека и гарантирует безо­пасность для защитников окружающей среды и всех членов общества, которые могут и хотят внести вклад в наши меры по борьбе с изменением климата.

Не будем забывать, что война с природой сама по себе является массовым нарушением прав человека. Нам нужна вся возможная помощь для более быстрых и смелых действий. Окно возможностей пока остается открытым, но времени у нас мало. Глобальная битва за изменение климата будет выиграна или проиграна в это решающее десятилетие – на наших глазах. Одно можно сказать наверняка: тот, кто сдается, обязательно проиграет. Так давайте бороться вместе, – призвал Антониу Гутерриш.