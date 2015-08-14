Сверяясь с Основным законом

В ее работе приняли участие депутаты I–V созывов областного маслихата, секретари городских и районных маслихатов, работники прокуратуры, судов, руководители областных департаментов, управлений, почетные граждане региона, ветераны труда, представители партий и общественных объединений. Встреча началась с просмотра фильма, подготовленного РТРК «Казахстан-Актобе» в честь 20-летия Конституции РК.
С приветственным словом к собравшимся обратилась секретарь областного маслихата Сания Калдыгулова. Она отметила, что главная особенность нашего государства в том, что Казахстан – страна многонациональная и такие факторы, как политическая стабильность и межнациональное согласие, у нас стали приоритетными. 20 лет истории Конституции показали, что эта норма эффективно работает. Благодаря стратегической, выверенной политике Главы государства, основанной на положениях Конституции, наша страна за это время достигла значительного прогресса, признанного на международном уровне.
На конференции с докладом на тему «Конституция – Қазақстан Республикасының негізгі заңы» выступил профессор, доктор философских наук, экс-депутат Мажилиса Парламента РК Амангельды Айталы. Он подчеркнул особую роль Основного закона в жизни казахстанского общества, остановился на его важных нормах и принципах, способствующих единению и сплочению нации.
О зарождении правовых норм с позиции становления казахской государственности в разные эпохи рассказал профессор, доктор исторических наук Нуртаза Абдоллаев. В свою очередь экс-депутат Верховного совета республики 1991–1993 годов, заслуженный врач РК Избаскан Аймагамбетов затронул в своем выступлении роль Президента страны в первые годы становления независимости Казахстана, остановился на конкретных событиях того переходного периода, когда принимались судьбоносные, стратегически важные для страны решения. Заслуженный деятель культуры РК, почетный профессор Еркин Курманбек коснулся в своей речи значимости государственных символов, уважительного отношения к ним каждого казахстанца, которые формируют высокое чувство патриотизма, гордости за свою страну.
В конце встречи за вклад в развитие государственных и местных органов самоуправления Сания Калдыгулова вручила ряду общественных деятелей региона юбилейные медали «Қазақстан Республикасының мәслихаттарына 20 жыл», а также благодарственные письма.