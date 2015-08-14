Сверяясь с Основным законом 560 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

В ее работе приняли участие депутаты I–V созывов областного маслихата, секретари городских и районных маслихатов, работники прокуратуры, судов, руководители областных департаментов, управлений, почетные граждане региона, ветераны труда, представители партий и общественных объединений. Встреча началась с просмот­ра фильма, подготовленного РТРК «Казахстан-Актобе» в честь 20-летия Конс­титуции РК.

С приветственным словом к собравшимся обратилась секретарь областного маслихата Сания Калдыгулова. Она отметила, что главная особенность нашего государства в том, что Казахстан – страна многонациональная и такие факторы, как политическая стабильность и межнациональное согласие, у нас стали приоритетными. 20 лет истории Конституции показали, что эта норма эффективно работает. Благодаря стратегической, выверенной политике Главы государства, основанной на положениях Конс­титуции, наша страна за это время достигла значительного прогресса, признанного на международном уровне.

На конференции с докладом на тему «Конс­титуция – Қазақстан Республика­сының негізгі заңы» выступил профессор, доктор философских наук, экс-депутат Мажилиса Парламента РК Амангельды Айталы. Он подчеркнул особую роль Основного закона в жизни казахстанского общества, остановился на его важных нормах и принципах, способствующих единению и сплочению нации.

О зарождении правовых норм с позиции становления казахской государственности в разные эпохи рассказал профессор, доктор исторических наук Нуртаза Абдоллаев. В свою очередь экс-депутат Верховного совета республики 1991–1993 годов, заслуженный врач РК Избаскан Аймагамбетов затронул в своем выступлении роль Президента страны в первые годы становления независимости Казахстана, остановился на конкретных событиях того переходного периода, когда принимались судьбоносные, стратегически важные для страны решения. Заслуженный деятель культуры РК, почетный профессор Еркин Курманбек коснулся в своей речи значимости государственных символов, уважительного отношения к ним каждого казахстанца, которые формируют высокое чувство патрио­тизма, гордости за свою страну.

В конце встречи за вклад в развитие государственных и местных органов самоуправления Сания Калдыгулова вручила ряду общественных деятелей региона юбилейные медали «Қазақстан Республикасының мәслихаттарына 20 жыл», а также благодарственные письма.