Сверяясь с Планом нации

Совершенствование педагогического образования требует серьезных изменений в организации, содержании, технологиях и масштабе подготовки современных педагогов. В связи с этим наш институт, ведущий вуз этого направления в южном регионе, системно устраняет противоречия между требованиями, предъявляемыми к современной личности и деятельности учителя, и фактическим уровнем готовности выпускников к работе в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.Начиная с 2012–2013 учебного года, институт поэтапно готовит полиязычные кадры по приоритетным педагогическим специальностям – это «история», «информатика», «математика» и «химия». Заключен меморандум с Назарбаев Интеллектуальной школой для реализации программы «Институт–школа». Подписаны соглашения о сотрудничестве с ведущими университетами Польши, Чехии, Болгарии, Германии, Венгрии, Турции, Китая, Южной Кореи, России и Беларуси для обучения студентов по краткосрочным образовательным программам и разработки совместных образовательных программ. Открыты этнографическо-инновационный «Жерұйық» и центр по изучению истории Туркестанского региона имени Ж. Баласагуна. Организованы бесплатные курсы изучения английского языка для преподавателей. Проведены онлайн-семинары и лекции с приглашением зарубежных ученых для жамбылских педагогов и учителей. Отделом «IT и инновационных технологий» были организованы конкурсы по номинациям: «Лучшее открытое занятие», «Лучший флипчарт», «Лучшее электронное учебное пособие», «Инновационный преподаватель», «Лучшее видеозанятие».Все, что уже сделано и планируется сделать, направлено на распространение передового отечественного и зарубежного опыта в сфере методики и технологии обучения, интернационализации образования, укрепления сотрудничества между вузами Казахстана и зарубежных стран. Шаг за шагом модернизируются учебно-методический, научно-исследовательский и социально-воспитательный процессы.Ректор ТарГПИ доктор исторических наук Дария Кожамжарова проводит большую работу по развитию системы кадрового менеджмента, направленного на динамичное повышение как профессионального мастерства, научной компетенции преподавателей и сотрудников, развитию самоуправления в студенческом коллективе, так и по поддержке положительного имиджа среди работодателей. Все это сказывается на качестве подготовки бакалавров. Только в нынешнем учебном году семь студенческих команд нашего вуза стали победителями и призерами республиканских предметных олимпиад в номинациях: «Химия» (Гран-при), «Музыкальное образование», «История»,«Казахский язык и литература» (первое общекомандное место), «Начальная военная подготовка» и «Педагогика и методика начального обучения» (второе место), «Информатика» (третье место). Кроме того, в национальном рейтинге по результатам академического ранжирования образовательных программ бакалавриата (с 2010 года) по специальности «Дошкольное обучение и воспитание» институт занимает четвертую строчку среди 13 вузов РК, а согласно рейтинговой оценке Центра Болонского процесса и академической мобильности МОН РК по образовательной программе «Изо­бразительное искусство и черчение» ТарГПИ стал вторым.Профессиональная подготовка студентов, отвечающая современным запросам, требует непрерывного совершенствования как самих образовательных программ, так и процедур на соответствие критериям работодателей. Преподаватели стремятся эффективно применять свой научно-методический опыт на практике. Более 30 из них, прошедшие обучение в Назарбаев Интеллектуальной школе по программе подготовки тренеров педагогических вузов, провели курсы дополнительного профессионального образования, разработанные на основе уровневых программ повышения квалификации педагогических работников Казахстана, для выпускников нынешнего года. Уже сегодня 818 студентов, прошедшие эти курсы, трудоустроившись в дошкольные и общеобразовательные учреждения, лицеи и гимназии области, смогут внедрить в учебный процесс новые личностно-ориентированные технологии и методы критического мышления, которые позволят учащимся в процессе обучения самим конструировать свой учебный процесс, самим отслеживать направления своего развития и оценивать результат. Таким образом, реализуя институциональные реформы в образовании, ТарГПИ вооружает студентов и выпускников профессиональными знаниями, умениями и навыками для профессиональной деятельности.