Свести к минимуму

Антикор и полиция Шымкента подвели итоги совместной деятельности по борьбе с коррупцией.

В рамках заключенного меморандума о сотрудничестве между МВД и Агентством по противодействию коррупции в Шымкенте проведен ряд совместных мероприятий. Об итогах проделанной работы отчитались заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту Даурен Кожабаев и заместитель начальника ДП полковник полиции Мурат Алтаев.

По их словам, по сравнению с прошлым годом количество выявленных подобных преступ­лений увеличилось более чем в два раза, с 33 до 71. Больше всего их приходится на правоохранительный блок – 30 преступлений. Вторую строчку своеобразного антирейтинга занимает система здравоохранения – 27 случаев. Также замечены в коррупционных преступлениях работники сферы строительства, культуры, образования, социального обеспечения.

Чаще всего речь идет о взяточничестве. Из 58 фактов в 21 случае поводом для расследования стало получение взятки, в 33 – дача взятки и в 4 – посредничество при получении или передаче взятки.

Спикеры отметили, что в текущем году в ходе совместных оперативных мероприятий департамента полиции и Антикоррупционной службы задержан ряд сотрудников полка патрульной полиции. Они находились в оперативной разработке начиная с 2018 года, то есть в течение четырех лет оперативниками собирались все необходимые доказательства их противоправных действий. Итогом этой работы стало задержание 27 апреля текущего года с поличным при получении взятки командира 4-й роты и других лиц Полка пат­рульной полиции МПС.

174 тыс. тенге он получил за общее покровительство и попус­тительство по службе от рядовых офицеров, находившихся в его подчинении. Сбор денег, по версии следствия, экс-командир поставил на поток, получая незаконные вознаграждения даже за предоставление выходных, которые и так предусмотрены трудовым законодательством. Такая «услуга» подчиненным обходилась в 2 тыс. тенге за каждый выходной день. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В интересах следствия иную информацию по этому делу ни Антикор, ни полиция не разглашают, но известно, что по данному факту в орбиту уголовного преследования вовлечены более 30 сотрудников полиции и их пособников. Они подозреваются в даче и получении взяток. Каждому задержанию предшествовала большая кропотливая и всесторонняя работа как со стороны полиции, так и Антикоррупционной службы. Четыре фигуранта по делу с санкции суда, так же, как и главный подозреваемый, взяты под стражу.

Спикеры подчеркнули, что фактически зарегистрированные уголовные дела в отношении сотрудников органов внутренних дел – это правонарушения, совершенные в период 2019–2020 годов, которые в настоящее время установлены и по ним ведется следствие.

Как рассказал замначальника ДП Мурат Алтаев, чтобы исключить коррупционные риски сотрудники полка патрульной полиции сейчас полностью оснащены видеожетонами, которые работают в круглосуточном режиме. При выявлении фактов отключения видеожетонов сотрудники привлекаются к ответственности вплоть до отстранения от занимаемых должностей и даже увольнения.

Свести к минимуму риск коррупционных правонарушений поможет и программа «Сергек Қорғау – Опасный водитель», презентованная во время поездки в Шымкент министра внутренних дел Марата Ахметжанова. С 19 апреля с помощью видеокамер «Сергек Қорғау» выявлены 1 266 водителей, допустивших 4 902 нарушения Правил дорожного движения. В общей сложности они оштрафованы на 126 млн 236 тыс. 111 тенге. При этом 970 автомашин водворены на штрафстоянку.

231 водитель управлял автотранспортом без водительских прав, 39 – с подложными номерами, установлено 1 843 авто с тонированными стеклами, 10 водителей, лишенных прав, продолжали управлять автотранспортом. Изъято 44 государственных регистрационных номерных знака.

Удалось выявить водителей, совершивших по несколько правонарушений. Рекордсменом среди них стал водитель автомашины марки «Равон-3». За ним числится 171 нарушение ПДД на сумму более 2 млн тенге. Водитель «Тойота-Камри-40», передвигавшийся с подложными номерами, совершил 48 нарушений ПДД, задолжав бюджету 1 млн 013 тыс. тенге штрафов. Тройку «лидеров» замыкает «Хёндэ Соната». Водитель этого транспортного средства совершил 32 нарушения ПДД, заработав штрафов на сумму, чуть превышающую 1 млн тенге.

Полковник также добавил, что в результате совместных с судебными исполнителями рейдовых мероприятий задержаны 33 автомобиля, водители которых имели задолженности на сумму почти 1 млн тенге.

В целом с начала года полицией города выявлено 502 437 административных нарушений, в том числе с помощью камер «Сергек» – 298 225. В 2021 году за этот же период выявлено 180 056 адмнарушений, из которых с помощью камер «Сергек» – 27 590. В общей сложности наложено штрафов на сумму 4 млрд 192 млн 394 тенге. При этом взыскано 2 млрд 990 млн 106 тыс. тенге.

Мурат Алтаев подчеркнул, что все нововведения в работе полиции направлены прежде всего на то, чтобы обеспечить безопасность граждан на дороге и исключить коррупцию в рядах полиции.