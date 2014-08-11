Свет и горячую воду отключат в некоторых районах Астаны

В некоторых районах Астаны будет временно прекращена подача электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astana.kz .

По данным АО "Астана-РЭК", отключены будут жилые дома по адресам: ул. Петрова, 16, 16/1, 16/2, 16/3, ул. Мирзояна, 11/4, 11/5, пер. Айдын, пер. Рауан, ул. Карталинская, ул. Кенесары, 226–234, пер. Морозова, 53–65, ул. Брусиловского, 49, ул. Кутпанова, 13–25, 20, 22, ул. Алтынемел, 1–9, 8, ул. Карбышева, ул. Медеу, ул. Жукова, ул. Ауэзова, 19, 21, ул. Сейфуллина, 27/2, ул. Алтынемел, 2, 4, ул. Жумабаева, 3, 5, 9.

Кроме того, по данным АО "Астана-Теплотранзит", в связи с проведением ремонтных работ будет отключено горячее водоснабжение в жилых домах по пр. Абая, 47, ул. Омарова, 91, ул. Сейфуллина, 42, 10, пр. Женис, 34, 36, 36/3, 36/4, 36/5, 38, 36/2, 50, 52, 54, ул. Желтоксан, 37, 40, 38/1, 45, 43/1, 43, 39, 34, 36, ул. Дукенулы, 1, 1-а, 2, 4, 6, 7, 7-а, ул. Богенбая, 37, 43/1, 43/2, 39, 41, 3/3, 45, ул. Бейбитшилик, 37, 39, 41, 43.

А 15 августа под запланированное отключение горячей воды подпадают ул. Досмухамедулы, 1, 1/1, ул. Пушкина, 59/3, 55/1, 53, 49, 43/1, 45, ул. Жетиген, 32, 28-а, ул. Можайского, 10 и Промзона, 18,91.