Свет и тепло в наших квартирах

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
Никто, понятно, малышам о сопротивлении и напряжении не толкует, паяльника не дает и с отверткой к розетке близко не подпустит. Взрослые умно поступают: предоставляют ребятам припомнить все, что им известно о работе родителей, сформировать свое личное отношение к ней, пофантазировать на эту тему. Одним из таких приемов стали традиционные конкурсы рисунков для детей сотрудников предприятий группы «СЕВКАЗЭНЕРГО». Название – «Свет и тепло в наших домах» полностью отражает суть мероприятия, в любом возрасте понятно и потому привлекает массу участников.
Вот и на сей раз зрителям было на что посмотреть, чему поразиться и над чем крепко поразмыслить. Предлагаю и нам заняться тем же, право, не пожалеем, ведь нас настоящее открытие ждет. Исходное положение: первое мес­то в конкурсе заняла 6-летняя Мария Кисленко. На ее рисунке изображена линия электропередачи, уходящая вдаль по цветущему лугу, а сверху сияет в лазури золотой солнечный диск. Вопрос: почему именно Машин рисунок жюри отметило высшим баллом? Вынесенный им вердикт: «Природа и достижение технического прогресса – что может быть гармоничней и естественней?» – звучит слишком по-взрослому. Машутка такими понятиями наверняка не оперирует, да и к сюжету, многократно, кстати, использованному многими маститыми художниками, обратилась явно не в подражание «высокому штилю» авторитетов. Если пристально посмот­реть, так декоративно-прикладное произведение тоже 6-летней Полины Рафальской, занявшее второе место, отличается повышенной оригинальностью. Она с применением аппликации, красок и манной крупы изготовила электролампочку в виде елочного украшения. На третьем месте – Дарья Потапова, на ее рисунке задорно подмигивающий парень соединяет концы кабеля, связывая ТЭЦ с закад­ровым жилмассивом, – пользуйтесь, люди добрые! Тоже здорово. Так чем же подкупает рисунок-победитель? Ведь он и, правда, достоин главного приза, всякий, взглянув, соглашается. А дело в исходящей от него энергетике, пояснила опытный детский психолог, когда я показал ей Машино творение.
– Обратите внимание, – сказала она, – провода – черного цвета. Ребенок точно наслышан от родителей о важности их работы, имеет ясное представление, как важен для людей труд энергетиков. Но в природе электричества малышка разбираться не может (да этим и к старости не многие похвастают), потому для проводов, по которым идет ток, выбрала черный – цвет загадочный, таинственный. Зато в опоре преобладает белый – от родителей только хорошее исходит. Тут не за что опасаться. Голубое небо, изумрудная зелень – эти цвета символизируют чистоту, рост, детство. Добавьте – возвышенную мечтательность, раскрытую преобладанием фиолетового в раскраске цветов.
Вот, оказывается, как много стоит за нашим зрительским «Здорово!» Да, в шесть лет тонкие чувства еще не облекаются в слова. Впрочем, в творчестве и без слов можно прекрасно обходиться. Вот у Даши Потаповой, по словам специалиста, уже просматривается тяга к продолжению фамильного дела: красные тюльпаны, по сюжету вроде и не обязательные, на языке цветовой символики означают открытое стремление к семейному единению, причем с самой деятельной позиции.
Исходя из сказанного, попробуем самостоятельно интерпретировать рисунок Арины Алпеевой, отмеченный в номинации «Наблюдательный художник». Тут полный рассказ: сначала электроэнергия вырабатывается на ТЭЦ, затем транспортируется по линиям электропередачи (при этом Арина изобразила и работу электромонтеров, которые заботливо следят за состоянием линий), а уже потом доводится до потребителей – девочка так и нарисовала – уютный домик, в нем светло и тепло, бабушка на кресле-качалке просматривает газету, мальчик играет в «самолетики», а на батарее растянулся котенок. Однозначно воспринимается, правда?
В АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» гордятся своими трудовыми династиями. Их немало: в коллективах ТЭЦ-2, «СКРЭК», теплосетей их насчитывается 65. А ведь, если порасспрашивать, оказывается, что многие из них так и начинались: с детского интереса, от которого взрослые не отмахнулись, но развили и умело «подогрели».

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