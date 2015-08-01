Свежий выпуск
Свет народной мудрости
Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Путь в большую науку для Асмы Калыбековой был непростым, и состоялась она как ученый, много сделавший для формирования и развития этнопедагогики, скорее вопреки, чем благодаря. Это о таких, как она, говорят: self made man – «человек, сделавший сам себя». Добившийся всего своей настойчивостью, силой воли и безграничным трудолюбием. Все эти качества плюс доброжелательность и врожденная интеллигентность свойственны моей героине, которая родилась в ауле Шанды Галкинского района Павлодарской области в семье репрессированного.
Асме не исполнилось и трех лет, когда ее отца обвинили в антисоветской пропаганде, отправив по этапу, а семью выслали в Алтайский край. Добирались достаточно долго, погрузив на двух волов все нажитое имущество. Мать, не переставая, плакала, держа на руках новорожденную дочь. Маленькая Асма то и дело спрашивала, куда и зачем они так долго добираются...
Жить пришлось в небольшом селе, затерявшемся в тайге. Уже потом, став взрослой, Асма Ахметовна осознала, что их соседями, включая двух дворянок, окончивших гимназию, были ссыльные, получившие статус неблагонадежных за свои политические взгляды, а то и просто по чьему-то доносу.
В селе, насчитывающем три десятка домов, была малокомплектная школа и очень хорошая библиотека с русской и мировой классикой. Так что к чтению художественной литературы она приобщилась с детства, питая ум и развивая воображение, открывая новый мир, учась анализировать и размышлять, ценить прекрасное и глубоко чувствовать.
После окончания 4-го класса маленькую Асму оторвали от семьи и отправили учиться в другой населенный пункт, где была семилетка. Жить пришлось у дальних родственников. Девочка изо всех сил старалась хорошо учиться, чтобы оправдать надежды родителей и не опозорить их перед родней. Да и такое полное погружение в процесс обучения помогало легче пережить разлуку с домом и близкими людьми. После окончания семилетки Асма решила продолжить учебу, хотя для этого потребовалось снова сменить место жительства. Родители поддержали ее стремление к знаниям. На семейном совете решили отправить дочь к старшему сыну в Сарань, который к тому времени окончил политехнический институт и учебе в аспирантуре предпочел работу мастером на шахте. Ехать туда пришлось на перекладных и одной, но даже это не остановило. Она смело отправилась в дорогу, вмес­тив весь свой скудный гардероб на все времена года в маленький чемоданчик, который называли в то время «балеткой».
К металлической кровати в съемной комнатке размером в 13 квад­ратных метров добавилась раскладушка, а чемодан стал служить столом. Вскоре Асма отправилась в школу, надев новенькую форму, пошив которой в ателье оплатил брат. Ее она носила до окончания школы, ежегодно перешивая по фигуре. Такой же рачительной и экономной оказалась девочка, по сути, подросток, и в домашнем хозяйстве, взяв на себя все хлопоты по уборке, стирке и приготовлению завтраков, обедов и ужинов на двоих.
Асма хотела стать юристом, хотя толком объяснить выбор будущей профессии затруднялась. Возможно, это обусловлено подспудным желанием разобраться в истории с нелепым обвинением против отца, переломавшим жизнь семьи. А может, сыграл свою роль страх перед людьми в погонах, которые то и дело появлялись в их доме после выселения из Павлодарской области и переезда на постоянное место жительства на Алтай. Когда милиционеры приходили с проверкой, она старалась непременно спрятаться под кровать.
Оказалось, что на юридический факультет принимали только тех, кто имел трудовой стаж. Так что в последний момент девушке пришлось менять планы и подавать документы на исторический факультет Карагандинского педагогического института, экзамены на который выдержала с честью. Асма по традиции окунулась с головой в учебу, отказавшись от предложения стать старостой группы, чтобы не отвлекаться от учебного процесса на общественную работу.
На третьем курсе Асма Ахметовна в числе лучших студентов уехала учиться в Московский государственный институт им. Ленина, где ее преподавателями были светила педагогической науки. Сильными педагогами славился и Костромской государственный педагогический институт им. Н. Некрасова, который она окончила в 1969 году, получив специальность учителя истории и методиста по воспитательной работе.
Направление Министерства образования СССР давало ей право выбора места работы. К тому времени она была уже замужем и остановилась на Чимкенте, откуда родом был супруг. К тому же в городе только что открыли педагогический институт культуры и требовался специалист с хорошей базовой подготовкой. А. Калыбекова вполне соответствовала предъявляемым требованиям, доказательством чему служит тот факт, что уже в первый год ей доверили чтение лекций по педагогическим дисциплинам.
– В Чимкенте я осознала, что мимо меня прошел огромный пласт культуры, основанный на знании казахского языка, хотя я и убеж­дена, что базовые нравственные качества и моральные принципы являются общими для всех народов, – говорит А. Калыбекова. – Так сложилась судьба, что всю жизнь я жила среди русских, а в Саранской школе была единственной ученицей-казашкой. Конечно, я прочитала всю отечественную классику, но в переводе на русский язык. Так что жизнь в Южном Казахстане начала с изучения родного языка и благодарна Аллаху, что оказалась в этом краю.
Асма Ахметовна стала читать в подлиннике Абая и Ауэзова, заучивать наизусть и цитировать целые произведения на казахском языке, изучать устное народное творчество. Ежедневно она выписывала по пять пословиц и поговорок и старалась непременно применить их на работе и дома. Это и были ее первые уроки по самостоятельному освоению разговорной речи. Они оказались весьма успешными, параллельно позволив собрать огромный материал, касающийся накопленной веками народной мудрости казахов. В какой-то момент это натолкнуло на мысль систематизировать собранное. Итогом работы стало издание книги «Теоретические и прикладные основы народной педагогики казахов», положившей начало целому циклу. В ее активе более 300 научных трудов, 6 монографий, из них 2 монографии на английском языке.
Закономерным итогом деятельности стала подготовка и издание ряда книг. Особое место среди них занимают «Народная мудрость казахов о воспитании», «Қазақ халық тәрбиесінің асыл мұрасы», «Теоретические и прикладные основы народной педагогики казахов», ставшие в определенном смысле визитной карточкой страны. Они оказались настолько популярны и востребованы, что изданы на русском, казахском и английском языках. На большом теоретическом материале показано непреходящее значение народных казахских традиций в воспитательном процессе и их роль в формировании нравственных качеств личности. Особо подчеркивается роль казахской семьи и семейных традиций в воспитании детей. Автор обращается ко всем, кто хочет больше узнать о казахах и их обычаях. Причем, ученый не просто исследует то, как они образовались, почему сохраняются, – она дает рекомендации учителям и родителям, знакомит с методикой практического применения основ народной педагогики.
В 1996 году на базе ЮКГУ им. М. Ауэзова ученый инициировала создание проблемной лаборатории гуманитарного образования, а с 2000 года руководила деятельностью НИИ гуманитаризации образования и воспитания, где под ее руководством была успешно завершена научная программа по теме «Этнокультурное образовательное пространство как фундаментальная основа возрождения и развития национальной культуры Казахстана». А. Калыбекова стояла у истоков организации кафедры «Общей педагогики и этнопедагогики» Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова. Ее богатый опыт практической работы, глубокие научные знания и организаторский талант стали залогом плодотворной деятельности кафедры. Под ее руководством подготовили и успешно защитили диссертации 5 докторов педагогических наук, 34 кандидата педагогических наук, 22 магистра педагогических наук.
Асма Калыбекова и сегодня в активном поиске. Она продолжает преподавать, параллельно являясь руководителем научно-экспертной группы при Ассамблее народа Казахстана Южно-Казахстанской области, где проводит большую научную работу в течение 10 лет.
Педагог глубоко убеждена, что культура, народные традиции, национальная педагогика становятся сегодня базовой основой воспитательного процесса. Большую часть жизни ребенок проводит в семье, и долг пап и мам, бабушек и дедушек привить ему нравственные качества. А вот помощниками, или точнее, союзниками родителей в процессе воспитания станут детский сад и школа, точно также опирающиеся в своей работе на народные мудрость и традиции.
– Многовековой опыт показывает, что культура межнационального общения, преемственность традиций, уважительное и бережное отношение к народной мудрости уходят своими корнями в этнопедагогику, – говорит Асма Калыбекова. – Воспитание человека в современных условиях вряд ли возможно без учета психологического склада народа, его обычаев и ценностей. С обретением независимости у казахстанцев, особенно молодых, появилось желание не просто знать, но и применять в жизни народную мудрость. У казахов очень тщательно продуманы ритуалы, обычаи и обряды, которые сопровождают человека с рождения и до смерти. Все они очень красивы по форме, имеют глубокий смысл и воспитательное значение.
Посвятив не одно десятилетие изучению культурных и духовных традиций, Асма Ахметовна еще больше убедилась во мнении, что в условиях роста национального самосознания возникает необходимость более глубокого знакомства школьников с духовными ценностями своего народа, его национальной культурой, обычаями и традициями. Она не устает повторять это с трибуны Ассамблеи народа Казахстана, на многочисленных «круглых столах» и конференциях, подчеркивая необходимость организованной совместной деятельности Ассамблеи народа Казахстана, этнокультурных центров, департаментов образования и внутренней политики, семьи, дошкольных учреждений, школ и вузов.
Ее достижения в области научно-исследовательской и общественной деятельности послужили поводом для присуждения премии акима Южно-Казахстанской области в честь 100-летия Академика К. Сатпаева, награждения орденом «Құрмет», присуждения государственной стипендии для ученых и специалистов, внесших выдающийся вклад в развитие нау­ки и техники, присуждения I премии им. Ы. Алтынсарина за лучшие научные исследования и работы в области педагогики, вручения Золотой медали Ассамб­леи народа Казахстана «Бірлік» и многих других наград, включая международные.

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