Свежий выпуск Свет отчего дома Ведущая рубрики Любовь ШАШКОВА

Но преобладающим здесь оказался жанр семейной хроники, той исповедальной прозы, приверженной правде народной жизни, насыщенной изустным русским словом, которая так дорога нам в произведениях Виктора Астафьева, Василия Белова, Валентина Распутина, Василия Шукшина.

«Юрий Поминов обладает редкой особенностью творческого духа – видеть и выразить в слове поэзию простой человеческой жизни, обыденного, казалось бы, человеческого жития. Его книги дышат живой теплотой глубокого, искреннего сочувствия к человеку, его душе, духовным устремлениям. Стиль Ю. Поминова прост, непритязателен, но это высокая простота истинности, которая, любя правду, чурается суесловия», – пишет Валерий Михайлов. Это профессиональная оценка собрата-писателя. А вот мнение читателя С. Мухаметкалиева, написавшего в газету «Звезда Прииртышья»: «Мне эти рассказы напомнили о судьбах моих предков, повеяло дымом Отечества, знакомым запахом ковыльной, полынной степи… Автор через призму своей родословной знакомит читателей со всеми сложными этапами всего уходящего столетия, и бытовые картинки оказываются срезом всего общества, территория которого простирается от родины Льва Толстого до казахской ковыльной окраины с застенчивыми березовыми колками...»

Давший название книге очерк «Свет отчего дома» – об обретении сибирской семьей Поминовых своего семейного гнезда на целине, куда из города Купино отправился в 1955 году к месту будущего совхоза «Михайловский» с колонной техники отец писателя. В лето целинники ставили до полутора десятков домов, в основном камышитовых или саманных, строили по давней доброй традиции всем миром. Тогда же и зажегся в отчем доме тот свет, который и поныне наполняет книги Юрия Поминова теплым и добрым чувством родства со своими героями. Перед нами проходит жизнь целинного села, ярко схваченные характеры родственников и соседей, ничуть не приукрашенные, слабые они или сильные, рядовые или незаурядные, но жизнеутверждающие в своей основе, хотя уже и совхоза «Михайловский» нет, и дома того давно нет. «Какое прекрасное, какое чистое было время! Конечно, как и в любом другом, в нем хватало всякого, но правда и то, что преобладали человеческое благородство, бескорыстие, людская искренность», – итожит автор. И замечает: «Пусть так он и останется – хотя бы в моей собственной памяти. Ведь память – это не так уж и мало. Пока жива память – не умирает ничто».

Продолжением этой семейной повести становятся очерки «Такая долгая жизнь», «Дед Тимофей и бабушка Акулина», «О матери», «Записки о моем отце» – это все та же семейная сага, к которой примыкают и рассказы «По ягоды», «Пора сенокосная», «Дядя Коля», «Рыжие, они счастливые», «У сестры». И если «Записки о моем отце» о прошедшем Великую Отечественную войну Дмитрии Петровиче Поминове полнит неизбывная боль о рано ушедшем родном человеке, недопонятом, не до конца проявившемся в незаурядности и силе своего ума и характера, то о матери в книге сказано исчерпывающе ясно: «Что касается нашей семьи, то мать – душа ее. И этим все сказано».

И потому, какие бы «побочные» житейские истории ни рассказывал автор, неизбывно его сердечное внимание к духовному миру матери. И, по замечанию Наума Шафера, «мы невольно воспринимаем и морально оцениваем их сквозь призму той истинно народной мудрости, носительницей которой является простая русская женщина… Когда душа содрогается от растерянности перед нынешним днем и его непосильными задачами, в подобном взгляде на мир – свет спасения».

«Золотое слово» называется главка книги, где Юрий Дмитриевич собрал мудрые речения своей мамы Антонины Тимофеевны. И какие бы сложные ни грозили времена, на все есть народная мудрость: «Ничего, глаза боятся – руки делают!».

Ждем ответов читателей на вопросы (LubaShashkova@mail.ru):

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?