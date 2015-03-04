Но преобладающим здесь оказался жанр семейной хроники, той исповедальной прозы, приверженной правде народной жизни, насыщенной изустным русским словом, которая так дорога нам в произведениях Виктора Астафьева, Василия Белова, Валентина Распутина, Василия Шукшина. «Юрий Поминов обладает редкой особенностью творческого духа – видеть и выразить в слове поэзию простой человеческой жизни, обыденного, казалось бы, человеческого жития. Его книги дышат живой теплотой глубокого, искреннего сочувствия к человеку, его душе, духовным устремлениям. Стиль Ю. Поминова прост, непритязателен, но это высокая простота истинности, которая, любя правду, чурается суесловия», – пишет Валерий Михайлов. Это профессиональная оценка собрата-писателя. А вот мнение читателя С. Мухаметкалиева, написавшего в газету «Звезда Прииртышья»: «Мне эти рассказы напомнили о судьбах моих предков, повеяло дымом Отечества, знакомым запахом ковыльной, полынной степи… Автор через призму своей родословной знакомит читателей со всеми сложными этапами всего уходящего столетия, и бытовые картинки оказываются срезом всего общества, территория которого простирается от родины Льва Толстого до казахской ковыльной окраины с застенчивыми березовыми колками...» Давший название книге очерк «Свет отчего дома» – об обретении сибирской семьей Поминовых своего семейного гнезда на целине, куда из города Купино отправился в 1955 году к месту будущего совхоза «Михайловский» с колонной техники отец писателя. В лето целинники ставили до полутора десятков домов, в основном камышитовых или саманных, строили по давней доброй традиции всем миром. Тогда же и зажегся в отчем доме тот свет, который и поныне наполняет книги Юрия Поминова теплым и добрым чувством родства со своими героями. Перед нами проходит жизнь целинного села, ярко схваченные характеры родственников и соседей, ничуть не приукрашенные, слабые они или сильные, рядовые или незаурядные, но жизнеутверждающие в своей основе, хотя уже и совхоза «Михайловский» нет, и дома того давно нет. «Какое прекрасное, какое чистое было время! Конечно, как и в любом другом, в нем хватало всякого, но правда и то, что преобладали человеческое благородство, бескорыстие, людская искренность», – итожит автор. И замечает: «Пусть так он и останется – хотя бы в моей собственной памяти. Ведь память – это не так уж и мало. Пока жива память – не умирает ничто». Продолжением этой семейной повести становятся очерки «Такая долгая жизнь», «Дед Тимофей и бабушка Акулина», «О матери», «Записки о моем отце» – это все та же семейная сага, к которой примыкают и рассказы «По ягоды», «Пора сенокосная», «Дядя Коля», «Рыжие, они счастливые», «У сестры». И если «Записки о моем отце» о прошедшем Великую Отечественную войну Дмитрии Петровиче Поминове полнит неизбывная боль о рано ушедшем родном человеке, недопонятом, не до конца проявившемся в незаурядности и силе своего ума и характера, то о матери в книге сказано исчерпывающе ясно: «Что касается нашей семьи, то мать – душа ее. И этим все сказано». И потому, какие бы «побочные» житейские истории ни рассказывал автор, неизбывно его сердечное внимание к духовному миру матери. И, по замечанию Наума Шафера, «мы невольно воспринимаем и морально оцениваем их сквозь призму той истинно народной мудрости, носительницей которой является простая русская женщина… Когда душа содрогается от растерянности перед нынешним днем и его непосильными задачами, в подобном взгляде на мир – свет спасения». «Золотое слово» называется главка книги, где Юрий Дмитриевич собрал мудрые речения своей мамы Антонины Тимофеевны. И какие бы сложные ни грозили времена, на все есть народная мудрость: «Ничего, глаза боятся – руки делают!». Ждем ответов читателей на вопросы (LubaShashkova@mail.ru): 1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни? 2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?