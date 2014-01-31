Свет Родины, свет любви

Гостями Литературной гостиной Генерального консульства РФ стали драматурги и поэты, пишущие на русском языке. Творческий вечер победителей конкурса детской пьесы и конкурса стихов «Мой родной дом», посвященного памяти поэта и публициста Владимира Гундарева, вылился в теплую встречу друзей, в поэтическое выражение любви к планете, Родине, людям.
Возвращением к духовности назвал начавшийся Год культуры в своей стране Генеральный консул РФ Виктор Завьялов. И в Алматы, заверил дипломат, продолжатся различные совместные мероприятия, подобные встречам в Литературной гостиной или конкурсу детской пьесы, организованному Государственным академическим русским театром для детей и юношества им. Н. Сац, Генеральным консульством РФ в Алматы и представительством Россотрудничества.
– Это будет не только праздник, но и год большой работы, – сказала Надежда Горобец, директор Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац. – Нужно лечить искусством израненные компьютерными играми детские души.
Конкурс детской пьесы возник не вдруг. В театре остро ощущается дефицит хорошей детской драматургии, а объявленное соревнование должно было стать стимулом для рождения новых произведений. Так и произошло. Жюри выбрало лучшие пьесы – «Берегись птицелова» Оксаны Бондаренко, «Белый танец» Татьяны Мулдахметовой, «Эдит Пиаф» Веры Авалиани. Зрители увидели отрывки из этих пьес в исполнении артистов ТЮЗа.
– Другой конкурс – поэтический – мы посвятили памяти поэта Владимира Гундарева, – сказала Райхан Бектемисова, главный редактор альманаха «Литературная Алма-Ата». – Все его творчество было пронизано вселенской любовью к природе, к малой родине, к женщине, а его знаменитая песня «Деревенька моя» останется вечной в душе народа.
Известный бард, а лучше сказать поющий поэт Светлана Ножкина исполнила свою песню «Что я с собой унесу», посвященную Владимиру Романовичу, который очень любил вечера с гитарой. А заслуженная артистка РК Татьяна Тарская прочитала его трогательное, волнующее стихотворение «Рождественка»:
Но изменчивы дни бытия,
Никогда не постичь их наверно,
Уезжают в иные края
Иоганны, Адамы и Эрны.
Позакрыты домов их глаза,
Стало пусто,
как в доме осеннем,
И дождинкой стекает слеза
У Касыма, Сарсена, Дюсена…
Не угаснет Рождественки
свет,
Пересилит любые границы,
В душах тех, кто оставил
свой след,
Будет он непрерывно
струиться…
Та же тема – верности и любви к Родине – звучала в конкурсе стихов, проведенном Литературным домом «Алма-Ата» и Генеральным консульством РФ. Авторы из Темиртау, Щучинска, Талгара пишут о привязанности к родным местам, о невозможности расстаться с ними, об общности с гостеприимным казахским народом. «Я такой же, как ты, кочевник» – так символично назвал свое стихотворение один из победителей конкурса Николай Зайцев, руководитель литературного объединения «Вершины Талгара». Об этом и еще о многом другом, о чем волнуется душа, будут говорить на новых предстоящих встречах в рамках Года культуры в России актеры, поэты, писатели, дипломаты.
Ольга Малахова,
фото Юрия БЕККЕРА
Алматы