Культура
Свет Родины, свет любви

Гостями Литературной гостиной Генерального консульства РФ стали драматурги и поэты, пишущие на русском языке. Творческий вечер победителей конкурса детской пьесы и конкурса стихов «Мой родной дом», посвященного памяти поэта и публициста Владимира Гундарева, вылился в теп­лую встречу друзей, в поэтичес­кое выражение любви к планете, Родине, людям.

Возвращением к духовности назвал начавшийся Год культуры в своей стране Генеральный консул РФ Виктор Завьялов. И в Алматы, заверил дипломат, продолжатся различные совместные мероприятия, подобные встречам в Литературной гостиной или конкурсу детской пьесы, организованному Государственным академическим русским театром для детей и юношества им. Н. Сац, Генеральным консульством РФ в Алматы и представительством Россотрудничества. 

– Это будет не только праздник, но и год большой работы, – сказала Надежда Горобец, директор Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац. – Нужно лечить искусством израненные компьютерными играми детские души.

Конкурс детской пьесы возник не вдруг. В театре остро ощущается дефицит хорошей детской драматургии, а объявленное соревнование должно было стать стимулом для рождения новых произведений. Так и произошло. Жюри выбрало лучшие пьесы – «Берегись птицелова» Оксаны Бондаренко, «Белый танец» Татьяны Мулдахметовой, «Эдит Пиаф» Веры Авалиани. Зрители увидели отрывки из этих пьес в исполнении артистов ТЮЗа. 

– Другой конкурс – поэтичес­кий – мы посвятили памяти поэта Владимира Гундарева, – сказала Райхан Бектемисова, главный редактор альманаха «Литературная Алма-Ата». – Все его творчество было пронизано вселенской любовью к природе, к малой родине, к женщине, а его знаменитая песня «Деревенька моя» останется вечной в душе народа. 

01 Известный бард, а лучше сказать поющий поэт Светлана Ножкина исполнила свою песню «Что я с собой унесу», посвященную Владимиру Романовичу, который очень любил вечера с гитарой. А заслуженная артистка РК Татьяна Тарская прочитала его трогательное, волнующее стихотворение «Рождественка»: 

Но изменчивы дни бытия,

Никогда не постичь их наверно,

Уезжают в иные края

Иоганны, Адамы и Эрны.

Позакрыты домов их глаза,

Стало пусто, 

как в доме осеннем, 

И дождинкой стекает слеза

У Касыма, Сарсена, Дюсена…

Не угаснет Рождественки 

свет,

Пересилит любые границы,

В душах тех, кто оставил 

свой след,

Будет он непрерывно 

струиться…

Та же тема – верности и любви к Родине – звучала в конкурсе стихов, проведенном Литературным домом «Алма-Ата» и Генеральным консульством РФ. Авторы из Темиртау, Щучинска, Талгара пишут о привязанности к родным мес­там, о невозможности расстаться с ними, об общности с гостеприимным казахским народом. «Я такой же, как ты, кочевник» – так символично назвал свое стихотворение один из победителей конкурса Николай Зайцев, руководитель литературного объединения «Вершины Талгара». Об этом и еще о многом другом, о чем волнуется душа, будут говорить на новых предстоящих встречах в рамках Года культуры в России актеры, поэты, писатели, дипломаты.

Ольга Малахова,
фото Юрия БЕККЕРА
Алматы

Популярное

Все
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Закон Республики Казахстан
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Какова судьба елей, которые росли в "золотом квадрате" Алматы
Не статус разоряет, а налоги
Дойти до каждого
«Народный артист» возвращается
Победа над коррупцией – критически важное условие для успеха в построении Нового Казахстана
По вопросам депутатской деятельности
Узнаваемость, доступность и доброжелательность
Помощь рядом
В центре внимания – молодежь
По пути оздоровления экономики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Фото с утренней прогулки Токаева появилось в Сети
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Токаев провел встречу с Путиным после саммита ОДКБ
Условия льготного автокредитования утвердили в Казахстане
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Культура
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Культура
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянут…
Культура
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Президент , Культура
Токаев поздравил работников культуры и искусства с професси…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]