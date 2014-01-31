Свет Родины, свет любви

Гостями Литературной гостиной Генерального консульства РФ стали драматурги и поэты, пишущие на русском языке. Творческий вечер победителей конкурса детской пьесы и конкурса стихов «Мой родной дом», посвященного памяти поэта и публициста Владимира Гундарева, вылился в теп­лую встречу друзей, в поэтичес­кое выражение любви к планете, Родине, людям.

Возвращением к духовности назвал начавшийся Год культуры в своей стране Генеральный консул РФ Виктор Завьялов. И в Алматы, заверил дипломат, продолжатся различные совместные мероприятия, подобные встречам в Литературной гостиной или конкурсу детской пьесы, организованному Государственным академическим русским театром для детей и юношества им. Н. Сац, Генеральным консульством РФ в Алматы и представительством Россотрудничества.

– Это будет не только праздник, но и год большой работы, – сказала Надежда Горобец, директор Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац. – Нужно лечить искусством израненные компьютерными играми детские души.

Конкурс детской пьесы возник не вдруг. В театре остро ощущается дефицит хорошей детской драматургии, а объявленное соревнование должно было стать стимулом для рождения новых произведений. Так и произошло. Жюри выбрало лучшие пьесы – «Берегись птицелова» Оксаны Бондаренко, «Белый танец» Татьяны Мулдахметовой, «Эдит Пиаф» Веры Авалиани. Зрители увидели отрывки из этих пьес в исполнении артистов ТЮЗа.

– Другой конкурс – поэтичес­кий – мы посвятили памяти поэта Владимира Гундарева, – сказала Райхан Бектемисова, главный редактор альманаха «Литературная Алма-Ата». – Все его творчество было пронизано вселенской любовью к природе, к малой родине, к женщине, а его знаменитая песня «Деревенька моя» останется вечной в душе народа.

Известный бард, а лучше сказать поющий поэт Светлана Ножкина исполнила свою песню «Что я с собой унесу», посвященную Владимиру Романовичу, который очень любил вечера с гитарой. А заслуженная артистка РК Татьяна Тарская прочитала его трогательное, волнующее стихотворение «Рождественка»:

Но изменчивы дни бытия,

Никогда не постичь их наверно,

Уезжают в иные края

Иоганны, Адамы и Эрны.

Позакрыты домов их глаза,

Стало пусто,

как в доме осеннем,

И дождинкой стекает слеза

У Касыма, Сарсена, Дюсена…

Не угаснет Рождественки

свет,

Пересилит любые границы,

В душах тех, кто оставил

свой след,

Будет он непрерывно

струиться…

Та же тема – верности и любви к Родине – звучала в конкурсе стихов, проведенном Литературным домом «Алма-Ата» и Генеральным консульством РФ. Авторы из Темиртау, Щучинска, Талгара пишут о привязанности к родным мес­там, о невозможности расстаться с ними, об общности с гостеприимным казахским народом. «Я такой же, как ты, кочевник» – так символично назвал свое стихотворение один из победителей конкурса Николай Зайцев, руководитель литературного объединения «Вершины Талгара». Об этом и еще о многом другом, о чем волнуется душа, будут говорить на новых предстоящих встречах в рамках Года культуры в России актеры, поэты, писатели, дипломаты.

Ольга Малахова,

фото Юрия БЕККЕРА

Алматы