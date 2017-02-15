​Свет звезды Шакена

Свежий выпуск
559
Галия Шимырбаева, Алматы

«Поэма о любви», «Земля отцов», «Ангел в тюбетейке», «Конец атамана»… Интерес к фильмам Шакена Айманова не увядает с годами. Снимая их, он открыл для нас немало кинозвезд – от Асанали Ашимова до Алимгазы Райымбекова. Выступивший на церемонии кинорежиссер Сатыбалды Нарымбетов тоже был одним из тех, кому он дал путевку в профессию.

– После школы я поступил на филологический факультет университета. С третьего курса с благословения Абиша Кекилбаева стал активно печататься, – рассказывает именитый кинематографист. – Но скоро заскучал. Решил ехать в Москву, поступать в литинс­титут имени Горького. Приехал и… опоздал. В приемной сказали, что в нынешнем году приема на очное отделение нет. Взяв в каждую руку по брикету любимого с детства эскимо, пошел гулять по Москве. На ВДНХ увидел группу казахов. Среди них ярко выделялся Шакен Айманов, которого я знал по фотографиям и киноэкрану. Приблизившись, узнал Мажита Бегалина и художественного руководителя Казахской киностудии Камала Смаилова, с которым был знаком вживую. Он спросил: «Что ты тут делаешь?» Я рассказал свою печальную историю. «Кто этот парнишка?» – спросил Камала Шакен. «Юное дарование, подающий надежды писатель, – представил меня Камал. – Абиш Кекилбаев о нем хорошо отзывается». «Действительно писатель? – удивился Шакен. – Пусть он поступает во ВГИК». «Что такое ВГИК?» – заинтересовался я. «Слушай, – обратился Шакен к Смаилову. – В этом году, кажется, набирают студентов из Казахстана. Если он действительно хорошо пишет, включи его в группу сценарис­тов». Так я с легкой руки Шакена Айманова пришел в кино.

Популярное

Все
Вплавь покоряя моря и проливы
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Уральскую ТЭЦ отремонтируют без посредников
Овсянка, сэр!
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона
Как популяризировать образ человека труда
Сумма возвращенных государству активов превысила 1,7 триллиона тенге
Ледовый дворец возвращается в собственность города
Обеспечение верховенства права – приоритет справедливого государства
Партия «Ауыл»: ставка на молодежь
Улучшая рыночную среду
Вернуть землю государству
В Западно-Казахстанской области открыто около 500 новых спортивных секций
Аида Балаева высказалась о провокационном ролике в соцсетях
Театр завершил сезон премьерой
В Каспийском море спасли двух человек
Верховный суд отменил оправдательный приговор обвиненному в изнасиловании блогеру
Сыр и кефир вопреки дефициту
Преодоление. Пять лет созидания
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
Остановка по требованию аудита
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
Выставку «Ұлы дала алтыны» посетили президенты Казахстана и Кореи
Больница начинается с приемного покоя
Президент Казахстана выступил на казахско-корейском бизнес-форуме
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Совместное заседание палат парламента пройдет 14 июня
Отряд «Жасыл ел» привлекут к строительству домов для пострадавших от паводков
Семнадцать видов вторсырья принимали на экоакции, посвященной Всемирному дню окружающей среды
20 процентов или шанс на жизнь?
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
У Казахстана уникальный культурный код

Читайте также

Модернизация коснется 75 рынков
175 тысяч девочек намерены привить от ВПЧ в этом году
Привлекать туристов в свои страны
Место встречи изменить нельзя

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]