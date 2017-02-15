​Свет звезды Шакена

«Поэма о любви», «Земля отцов», «Ангел в тюбетейке», «Конец атамана»… Интерес к фильмам Шакена Айманова не увядает с годами. Снимая их, он открыл для нас немало кинозвезд – от Асанали Ашимова до Алимгазы Райымбекова. Выступивший на церемонии кинорежиссер Сатыбалды Нарымбетов тоже был одним из тех, кому он дал путевку в профессию.

– После школы я поступил на филологический факультет университета. С третьего курса с благословения Абиша Кекилбаева стал активно печататься, – рассказывает именитый кинематографист. – Но скоро заскучал. Решил ехать в Москву, поступать в литинс­титут имени Горького. Приехал и… опоздал. В приемной сказали, что в нынешнем году приема на очное отделение нет. Взяв в каждую руку по брикету любимого с детства эскимо, пошел гулять по Москве. На ВДНХ увидел группу казахов. Среди них ярко выделялся Шакен Айманов, которого я знал по фотографиям и киноэкрану. Приблизившись, узнал Мажита Бегалина и художественного руководителя Казахской киностудии Камала Смаилова, с которым был знаком вживую. Он спросил: «Что ты тут делаешь?» Я рассказал свою печальную историю. «Кто этот парнишка?» – спросил Камала Шакен. «Юное дарование, подающий надежды писатель, – представил меня Камал. – Абиш Кекилбаев о нем хорошо отзывается». «Действительно писатель? – удивился Шакен. – Пусть он поступает во ВГИК». «Что такое ВГИК?» – заинтересовался я. «Слушай, – обратился Шакен к Смаилову. – В этом году, кажется, набирают студентов из Казахстана. Если он действительно хорошо пишет, включи его в группу сценарис­тов». Так я с легкой руки Шакена Айманова пришел в кино.