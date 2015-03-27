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Светлая аура органа
Алипа УТЕШЕВА, Алматы
Солист – заслуженный артист РК, кавалер ордена «Құрмет» Габит Несипбаев известен как автор успешного проекта «два в одном»: исполнение плюс краткий, но емкий экскурс в мир большого искусства. И на этот раз исполнение шедевров органного искусства предваряли лекции маэстро. Такой формат концертов открывает перед отечественным слушателем великий мир органной музыки, ее историю, произведения композиторов, творивших в разные эпохи, и мастерство современных исполнителей.
– «За много веков жизни инструмента для него написано огромное количество чистой, хорошей музыки, и очень хочется переиграть ее как можно больше», – признался маэстро.
При этом Габит Несипбаев верен своей сдержанной манере и подчеркнуто демонстрирует нежелание «понравиться» публике, тогда как сегодня многие классические исполнители переняли попсовую манеру заигрывания со слушателем. Искренность музыканта отразилась в стремлении полно и ярко ретранслировать для аудитории содержание исполняемых произведений.
Радует то, что послушать маэстро, а орган заслуженно считается непростым, элитным в плане восприятия, пришли и совсем юные любители классической музыки. Зал долго рукоплескал музыканту, и это, пожалуй, один из самых дорогих моментов единения и взаимопонимания артиста и публики.

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