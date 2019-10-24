​Светло и экономно

Свежий выпуск
505
Жанат Токтарова, Западно-Казахстанская область

В Интеллектуальной школе физико-математического направления Уральска в рамках проекта «Солнечная энергия школам» запущена в работу солнечная электростанция.

Совместный проект Министерства энергетики, компании «Шелл» и автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» осуществляется второй год. Фото­электрическая станция генерирует электроэнергию, преобразуя солнечный свет посредством фотоэлектрических модулей. Они позволяют экономить до 20% годового энергопотребления школы и направлять излишки в городскую электросеть.

Первый заместитель акима Западно-Казахстанской облас­ти Мухтар Манкеев отметил, что проект является большим шагом во внедрении «зеленой экономики» в регионе.

Председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова подчеркнула важность проекта во внедрении STEM-образования, в воспитании экологической культуры школьников, бережного отношения к природе.

Такому событию особенно рад учитель физики Умыргали Бекешев. Он считает, что проект даст ученикам вдохновение для творческих идей в «зеленой экономике», экологии.

– У наших учеников уже есть успехи. Недавно выпускник школы, студент Назарбаев Университета Азиз Талапов, разработавший систему непрерывного использования электроэнергии на автобусных остановках через альтернативные источники, получил патент на свой проект, – рассказал Умыргали Мулдашевич.

Солнечную электроэнергию получили также Интеллектуальные школы Нур-Султана и Актау, а в 2020 году аналогичные солярные электростанции появятся в Алматы и Атырау. 

Популярное

Все
Найдена пропавшая в горах Алматинской области семья из семи человек
Массовое ДТП на трассе в Костанайской области: один человек погиб, трое – в реанимации
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Мажилисмены требуют вызвать руководство правоохранительных органов для ответов о Кантаре
Потеряет ли Назарбаев иммунитет с утратой закона о первом президенте Казахстана, ответил спикер Мажилиса
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Новым уполномоченным по правам человека в Казахстане стал Артур Ластаев
Касым-Жомарт Токаев принял Эльвиру Азимову
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Реализация прорывных договоренностей между Казахстаном и Узбекистаном: план действий обсудили в Правительстве РК
Токаев анонсировал кадровые изменения в Правительстве
Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам транспорта и недропользования
Невиданное доселе произошло вчера на пленарном заседании Мажилиса: депутаты во время обсуждения поправок по вопросам госконтроля за использованием земель, не дождавшись от главы Минсельхоза имен крупнейших землевладельцев, сами их назвали. И это оказались громкие имена
Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев посетил Национальный научный центр материнства и детства
Гульсара Арыстанкулова назначена постпредом Казахстана при Организации ООН
Итоги года. Внешняя политика
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Два комитета хотят упразднить в МВД
Названы самые загрязненные города Казахстана
Женис Касымбек стал акимом Астаны
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Токаев уволил ряд судей
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Коммунальная ломка
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева

Читайте также

Свежий выпуск
С новым домом!
Свежий выпуск
Возрождение легенды спорта
Свежий выпуск
Доступнее для сельчан
Свежий выпуск
Помощь еще будет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]