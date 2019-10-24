​Светло и экономно

В Интеллектуальной школе физико-математического направления Уральска в рамках проекта «Солнечная энергия школам» запущена в работу солнечная электростанция.

Совместный проект Министерства энергетики, компании «Шелл» и автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» осуществляется второй год. Фото­электрическая станция генерирует электроэнергию, преобразуя солнечный свет посредством фотоэлектрических модулей. Они позволяют экономить до 20% годового энергопотребления школы и направлять излишки в городскую электросеть.

Первый заместитель акима Западно-Казахстанской облас­ти Мухтар Манкеев отметил, что проект является большим шагом во внедрении «зеленой экономики» в регионе.

Председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова подчеркнула важность проекта во внедрении STEM-образования, в воспитании экологической культуры школьников, бережного отношения к природе.

Такому событию особенно рад учитель физики Умыргали Бекешев. Он считает, что проект даст ученикам вдохновение для творческих идей в «зеленой экономике», экологии.

– У наших учеников уже есть успехи. Недавно выпускник школы, студент Назарбаев Университета Азиз Талапов, разработавший систему непрерывного использования электроэнергии на автобусных остановках через альтернативные источники, получил патент на свой проект, – рассказал Умыргали Мулдашевич.

Солнечную электроэнергию получили также Интеллектуальные школы Нур-Султана и Актау, а в 2020 году аналогичные солярные электростанции появятся в Алматы и Атырау.