Светлое имя Батырхана Шукенова будет жить в памяти народа – Назарбаев

Глава государства Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким известного музыканта, эстрадного певца и композитора Батырхана Шукенова в связи с его кончиной, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В телеграмме отмечается, что Батырхан Шукенов благодаря своей всесторонней одаренности, высокому исполнительскому мастерству и личным качествам являлся любимцем миллионов слушателей.
"Внезапная кончина такого человека вызывает у всех нас чувство глубокого сожаления. Его светлое имя, так же как и произведения в его исполнении, будут жить в памяти нашего народа", – говорится в соболезновании.
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