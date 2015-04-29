Светлое имя Батырхана Шукенова будет жить в памяти народа – Назарбаев

Президент
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Талгат Исенов
Глава государства Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким известного музыканта, эстрадного певца и композитора Батырхана Шукенова в связи с его кончиной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В телеграмме отмечается, что Батырхан Шукенов благодаря своей всесторонней одаренности, высокому исполнительскому мастерству и личным качествам являлся любимцем миллионов слушателей.

"Внезапная кончина такого человека вызывает у всех нас чувство глубокого сожаления. Его светлое имя, так же как и произведения в его исполнении, будут жить в памяти нашего народа", – говорится в соболезновании.

Бывший солист "А'Студио" скончался минувшей ночью в Москве от инфаркта на 53 году жизни.

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