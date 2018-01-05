Рождение Сына Божьего и последую­щие за этим евангельские события – земная жизнь, Распятие и Воскресение Спасителя Иисуса Христа – даровали всем уверовавшим во Христа вечную жизнь и возможность стать не чужими, но своими Богу, быть отныне Его сыновьями и дочерями.

Праздником мира и торжеством ­Божьей любви называют святые отцы День Рож­дества Христова. Праздником мира – потому что Христос принес человечеству мир с Богом, даровал людям возможность обрести мир с совестью и мир с ближними. Торжеством любви этот день именуется, потому что в пришествии на землю Сына Божьего ясно раскрылась тайна Божьей любви и спасения для каждого, кто будет верить в Иисуса Христа.

Вслед за Рождеством начинается череда святочных дней, в которые мы призываемся всей церковью откликнуться на любовь Христову. Мы можем это сделать через исполнение евангельских заповедей, через добрые бескорыстные дела и благородные поступки.

В дни празднования пришествия в мир Христа Спасителя давайте вознесем особые молитвы за наш родной Казахстан, чтобы Господь благодатью и щедростью Своей всегда посещал нашу древнюю землю, чтобы Бог благословил жизнь и труды каждого, для кого наша страна является родным домом, чтобы нерушимый мир и братолюбие пребывали на просторах Великой степи.

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные в Господе братья и сестры, с великим праздником Рождения Христа и Новолетием. Желаю, чтобы праздник Рождества – торжество мира и Божьей любви – вошел в дома и семьи казах­станцев. Пусть новые души напитаются от любви и света, которые принес в мир Воплотившийся в Вифлееме Божественный Младенец. Пусть наступивший ­2018-й станет годом Божьего милосердия, временем мирным и благоприятным, чтобы все казахстанцы прожили его в благочестии и чистоте, восходя от силы в силу на пути вечного спасения.

Христос рождается – славьте! Христос с небес – встречайте!

Глава Митрополичьего округа Русской православной церкви

в Республике Казахстан митрополит Астанайский

и Казахстанский Александр

Главе Митрополичьего округа Русской православной церкви в Республике Казахстан митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру

Уважаемый Александр!

От имени Духовного управления мусульман Казахстана поздравляю Вас и в Вашем лице православных соотечественников с большим праздником – Рож­деством Христовым!

Рождение Иисуса Христа – пророка Исы (мир Ему) несет в сердца людей добро и милосердие, желание строить в Казахстане общество исключительно на мирных принципах. Уверен: чистые, нравственные послания пророка Исы всегда будут способствовать духовному возрождению, торжеству добра на древней земле Казахстана. Мы, мусульмане, почитаем Иисуса Христа как Мессию, Божьего Посланника. Его имя десятки раз упоминается в Коране, а именем Матери Исы (мир Ему) названа целая глава Корана. «Из всех людей я наиболее близок сыну Марии», – говорил пророк Мухаммад (мир Ему).

Для мусульман любовь к Богу, любовь к ближнему – основа основ нашей жизни. Именно такая любовь, угодная Всевышнему Творцу, сближает мусульман и христиан – представителей авраамичес­ких религий, идущих из одного корня. Всевышний для всех нас – Величайший Создатель всего существующего. Ра­дует, что религиозные праздники способствуют приумножению духовных богатств народа Казахстана, развитию межнационального и межконфессионального сотрудничества.

Благодаря Всевышнему и разумной политике Главы государства Нурсултана Назарбаева в обществе царят взаимоуважение и взаимопонимание, спокойствие и согласие. Многолетний союз ислама и православия на земле Казахстана играет важную роль в духовном здоровье казахстанцев, воспитании патриотизма, укреплении гражданского мира и сог­ласия. Идеи гуманизма, сострадания к ближнему и надежды на светлое будущее делают нас сильнее и выше сиюминутных волнений, заставляя задуматься о смысле жизни.

В эти радостные дни православные обращают свои помыслы к Всевышнему, моля о мире, добре и благополучии. Уверен, вместе с Вами возносят молитвы об укреплении духовного согласия, процветании нашей земли и правоверные мусульмане, и приверженцы других вероисповеданий. Ведь только совместными усилиями мы можем дос­тичь успеха в построении успешного государства.

Поздравляя с Рождеством Христовым всех православных соотечественников, Духовное управление мусульман Казахстана желает мира, благополучия, спокойствия и благословения Всевышнего Создателя. А Вам, глубокоуважаемый митрополит Александр, благодатной помощи в служении Всевышнему Творцу и народу Казахстана. Пусть Всемилос­тивый и Всемилосердный Создатель дарует нам всем здоровья, спокойствия и терпения, неисчерпаемой энергии и процветания!

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана,

Верховный муфтий

Серикбай хаджи Ораз