Светлый путь Казахстана Свежий выпуск 665

Парамджит С. САХАЙ, дипломат, политик и ученый, Индия:

– В своем обращении к нации 11 ноября Президент Нурсултан Назарбаев представил новую концепцию политики Казахстана под названием «Нұрлы жол» (Светлый путь), которую он описал как «путь к будущему». Данная концепция является ответом Казахстана на меняющуюся архитектуру мира и рецептом, который позволит решать возникающие проб­лемы во времена глобальных испытаний.

Концепция призвана помочь Казахстану противостоять вызовам и потрясениям. И в этом ключе, несмотря на падение экспортной цены на сырье, руководство Казахстана намерено в полной мере реализовать свои социальные обязательства.

В центре внимания новой экономической политики остаются структурные реформы в экономике, а также поиск и выделение средств на развитие как физической, так и социальной инфраструктуры.

Казахстан в полной мере осознает важность развития инфраструктуры как внутренней, так и международной, к которой пытается подключиться за счет внутренних пропускных ресурсов, а также портов на Каспийском море. Форсирует развитие производственной инфраструктуры, завершение существующих специальных экономических зон, строительство новых промышленных зон, сосредоточив внимание на малых и средних предприятиях, а также развитии туристической инфраструктуры. Немаловажными моментами в развитии внутренней инфраструктуры являются модернизация энергетического сектора, жилищно-коммунального хозяйства, сетей водо- и теплоснабжения. Укрепление жилищной инфраструктуры будет проходить по программе «социального жилья», призванной обеспечить людей «квадратным метрами» по доступным ценам.

Также в соответствии с Посланием планируется оказывать поддержку малому и среднему бизнесу и крупным предприятиям через субсидируемые кредиты по низким процентным ставкам, от 6% в течение 10 лет.

Для осуществления текущих проектов и программ Президент Н. Назарбаев объявил о выделении дополнительных ассигнований в размере 3 миллиардов долларов из Национального фонда в период с 2015 по 2017 год. Использование данных средств должно сопровождаться структурными реформами в экономике. Такой подход, по мнению Президента, поможет в привлечении средств в размере 9 миллиардов долларов от Всемирного банка, Азиатского банка развития, ЕБРР и ИБР, которые выразили готовность поддержать 90 приоритетных проектов в Казахстане.

Инвестиционная деятельность в Казахстане сосредоточится на профилактике падения доходов населения и стимулировании создания новых рабочих мест. Наряду с этим будет продолжено осуществление программ в области образования, здравоохранения и сельского хозяйства. Конечная цель новой экономической политики – ввести Казахстан в список «30 наиболее развитых стран мира». Казахстан убежден, что все предусмотренные меры позволят сохранить «стабильность и гармонию», и принцип «Казахстан, только вперед!» наполнит более глубокий смысл.

Постсоветский период стал успешным для Казахстана. Индия была первой страной, которую посетил Президент Н. Назарбаев в феврале 1992 года, и я был рад принять участие в мероприятиях в рамках визита, когда был подписан ряд важных соглашений. Индия и Казахстан имеют хорошую основу для взаимоотношений. Активно развиваются связи в области энергетики, здравоохранения и образования. Казахстан является стратегическим партнером Индии. И наша страна была бы счастлива сотрудничать с РК в осуществлении планов новой экономической политики. В Индии создан новый отдел по разработке и администрированию партнерства при Министерстве иностранных дел, который во взаимодействии с казахстанской стороной в состоянии разработать комплексный план партнерства двух стран и народов.





Наваз Марви МЕНОН, депутат Национальной ассамблеи от правящей партии «Пакистанская мусульманская лига»:

– Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева – это ценное руководство к действию для обеспечения роста и развития государства в сложный период. Казахстан имеет хорошие перспективы, чтобы стать экономической силой региона.

Основной идеей Послания является повышение уровня жизни населения. Именно так лидеры должны определять соотношение имеющихся ресурсов и приоритетность их распределения.

Наиболее важным является уверенность Президента РК, которая вызывает доверие нации относительно правильности решений по использованию национальных резервов.





Аксель ФИШЕР, депутат германского Бундестага, председатель парламентской делегации ФРГ в Совете Европы:

– Я с большим интересом и глубоким одоб­рением ознакомился с текстом Послания «Нұрлы жол – путь в будущее». В отношении развития Казахстана я согласен с мнением о том, что упор нужно делать на образовании молодежи и инвестициях в инфраструктуру. Ориентированная на потребности населения страны новая экономическая политика Казахстана будет способствовать экономическому расцвету и успешному взаимодействию государственного аппарата и населения. Благодаря накопленным в благоприятные времена резервам Казахстан обеспечил себе хорошие исходные позиции для дальнейшего социально-экономического рывка.

Был бы очень рад успешному осуществлению всех поставленных в Послании Президента целей и задач и хотел бы пожелать Казахстану дальнейших успехов и удачи на этом пути.



