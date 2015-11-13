​Светочи и святыни

Как рассказал, знакомя с музеем, ключарь Успенского кафедрального собора Астаны протоиерей Димитрий Байдек, главной темой экспозиции, созданной по благословению главы Православной церкви Казахстана – митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, стал подвиг новомучеников и исповедников казахстанских. Поиск уникальных экспонатов продолжался несколько лет. В стороне никто не остался. Свою лепту внесли архипастыри, клирики и миряне Казахстанского митрополичьего округа, видные церковные историки и археологи, краеведы и специалисты в области декоративно-прикладного искусства из России.

Открытие музея, ставшее знаменательным событием в истории Православной церкви Казахстана, – итог кропотливого труда не только Казахстанского митрополичьего округа, но и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва), предоставившего материалы выставки «Преодоление: Русская православная церковь и советская власть».

Всматриваешься в свидетельства истории Русской православной церкви в ХХ веке – богослужебную утварь, облачения и личные вещи мучеников, исповедников и узников ГУЛАГа, в предметы лагерного быта – и кожей ощущаешь леденящий ужас времени, в котором сложно было остаться человеком, а уж веру сохранить и не сломаться… На информационно емких баннерах, разработанных сотрудниками Свято-Тихоновского университета, в фотографиях и документах оживают трагические страницы Русской православной церкви с 1917 года и до наших дней.

Особое место в музее занимает с благоговением восстановленный рабочий кабинет митрополита Алма-Атинского и Казахстанского Иосифа (Чернова). К счастью, сохранились письменный стол исповедника, его кресло, письменные принадлежности, напольные часы, резной шкаф.

С душевным трепетом подходишь и к двум витринам, где находятся облачение и личные вещи глубоко почитаемого православными преподобного исповедника Севастиана Карагандинского. Здесь можно увидеть и его архиерейский жезл, которым подвижника наградил Патриарх Московский и всея Руси Алексий I в 1964 году. Случай этот уникален. Ведь старец не был архиереем, а посохом награждают именно их.

Среди бесценных экспонатов – и деревянная скульптура ХIХ века «Спаситель в темнице». И весьма символично, что фигура Христа в терновом венце, приносящего жертву за людей, окружена теми, кто в богоборческое время, защищая веру, отдал свою жизнь за Спасителя.

Завершается экспозиция разделом, рассказывающим о современной жизни Казахстанского митрополичьего округа. Особое место здесь занимают книги о мучениках и исповедниках ХХ века. На отдельной витрине – ордена и медали Казахстанского митрополичьего округа, учрежденные 4 года назад митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, а также коллекция памятных настольных медалей, посвященных истории православия в Казахстане.

С горьким и светлым чувством переходишь от витрины к витрине, от раздела к разделу. Соприкосновение с трагической историей православной церкви обжигает, но и просветляет. Здесь со всей очевидностью осознаешь подлинную суть удушающих плодов атеизма. Разве не воинствующее безбожие породило тюрьмы и концентрационные лагеря, пытки и издевательства? В жертву атеистическому режиму принесены миллионы безвинных жизней. Но выкорчевать веру не удалось. В малочисленных незакрытых православных храмах, в домах верующих, в камерах и бараках продолжала возноситься молитва к Богу, звучали слова Священного Писания, совершалась Божественная литургия.

Духовная тьма и преступная немота вероотступничества не смогли потушить неугасимый светильник веры. И потому в этот музей хочется приходить снова и снова. Здесь не только приоткрывается сокровенная жизнь Церкви, но и сияет свет истины, который и «во тьме светит, и тьма не объяла его».