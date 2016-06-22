​Светодиод зрение спасет

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Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Тему безопасности, эффективности и экономической целесообразности светодиодного освещения обсудили участники специальной пресс-конференции. По словам руководителя Комитета индустриального развития и промышленной безо­пастности МИР РК Олжаса Алибекова, данное министерство проделало большую работу в этой сфере. Так, в отраслевой программе энергосбережения до 2020 года предусмотрен отдельный блок по освещению. Было также отмечено, что в этом контексте очень важна информированность населения о сущест­венных преимуществах светодиодного освещения. На эти цели направлен и совместный проект Правительства, Программы развития ООН и Глобального экологического фонда.

– Светодиодные лампы экологически безопасны, кроме того, их электропотребление в 10 раз меньше по сравнению с лампами накаливания, – подчеркнул менеджер проекта ПРООН-ГЭФ Сырым Нургалиев. – Срок службы составляет 8–10 лет непрерывной работы. Но самое главное преимущество – отсутствие в них токсичных веществ.

Он напомнил, что у обычной 100-ваттной лампы 95% потреб­ляемой электроэнергии уходит на тепло и всего лишь 5% – на освещение. Светодиодные лампы дороже по цене, но за счет экономии электроэнергии быст­ро окупаются. В нескольких городах Казахстана запущена «Дисконтная программа», в рамках которой население информируют об экономической выгоде использования светодиодных ламп, а также об их экологичности. И стоит эта продукция на 30% дешевле, чем на рынках.

– Сегодня совместно с Комитетом по техническому регулированию разрабатывается система контроля за качеством продукции, которая будет обязательной как для производителей, так и импортеров в рамках ТС, – сказал С. Нургалиев.

При этом было сделано уточнение, что люминесцентные лампы тоже относятся к энергосберегающим, но они требуют специальной утилизации. Отметим, программа информированности населения по вопросам светодиодного освещения проводится совместно с государственными органами и поддерживается через СМИ, так как имеет социальное значение. Грант, предоставленный Всемирным банком в размере 21,7 млн долларов, будет направлен на модернизацию социальных объектов страны. На первом этапе – 19 объектов в регионах, на следующем – 25.

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