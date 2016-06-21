​Светодиоды экономят расходы

Тут установили специальные велосипеды, генерирующие электричество для питания светодиодов и ламп накаливания. Каждый мог увидеть, что первый загорался быстрее, и свет сохранялся намного дольше, чем у лампы накаливания.

«Благодаря этой акции мы хотим наглядно продемонстрировать населению эффективность использования светодиодных ламп, которое позволяет значительно оптимизировать расходы на электроэнергию, а также внести вклад в защиту окружающей среды», – отметила PR-эксперт проекта ПРООН Динара Тамабаева.